Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Zermatt infolge Hochwassergefahr nicht erreichbar - Update #1 - Bahnersatz auf dem Abschnitt Visp-Täsch eingestellt

Bild-Infos

Download

Zermatt infolge Hochwassergefahr nicht erreichbar - Update #1 - Bahnersatz auf dem Abschnitt Visp-Täsch eingestellt

Aufgrund der Hochwassersituation verkehren seit Freitagmittag bis mindestens zum heutigen Betriebsschluss keine Züge mehr auf der Strecke Visp–Zermatt. Zudem musste am Nachmittag der Bahnersatz per Bus zwischen Visp und Täsch infolge der Strassensperrung eingestellt werden. Damit bleibt Zermatt bis auf Weiteres weder per Bahn noch per Strasse erreichbar.

Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) bedauert die infolge der erforderlichen Streckenschliessungen entstehenden Unannehmlichkeiten für die Reisenden. Die nächste Lagebeurteilung seitens der MGBahn erfolgt am morgigen Samstag vor dem geplanten Betriebsbeginn um 5:30 Uhr. Unmittelbar im Anschluss erfolgt die nächste Verkehrsinformation, ob und wann der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Informationen zur aktuellen Lage sind auf der Matterhorn Gotthard Bahn-Internetseite zu finden. Der Online-Fahrplan der SBB wird laufend aktualisiert. Die Matterhorn Gotthard Bahn empfiehlt eine Anmeldung für die Push-Nachrichten zur Verkehrslage per Mail, um über die Entwicklungen informiert zu bleiben.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch

Weiteres Material zum Download Bild: Schutzmassnahmen am ~ Terminal Täsch.jpg