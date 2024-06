Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Ausserordentliche Wetterlage Mattertal

Zermatt - Update #2 – Gornergrat Bahn verkehrt bis auf Weiteres nicht mehr

Ausserordentliche Wetterlage Mattertal / Zermatt - Update #2 – Gornergrat Bahn verkehrt bis auf Weiteres nicht mehr

Infolge der ausserordentlichen Wetter- und Hochwasserlage im Mattertal und Zermatt ist seit gestern Nachmittag aufgrund eines Murgangs der Betrieb der Gornergrat Bahn (GGB) ebenfalls eingestellt. Im Regionalverkehr der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) zwischen Visp und Zermatt können weiterhin keine Bahnen verkehren. Da auch die Strasse aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben muss, ist Zermatt nach wie vor bis mindestens zum Nachmittag nicht erreichbar.

Gornergrat Bahn (GGB)

Nachdem am gestrigen Nachmittag der Betrieb der GGB infolge von starken Winden eingestellt werden musste, wurde später die Schutzgalerie Riffelbord unterhalb der Schutzgalerie durch einen Murgang in Mitleidenschaft gezogen. Das vollständige Schadensausmass ist noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass der Betrieb der GGB mindestens bis mindestens Dienstag eingestellt bleiben muss, bis die Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen sind.

Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn)

Die durchgehende Strecke zwischen Visp und Täsch unterhalb von Zermatt muss ebenfalls bis mindestens Ende kommender Woche (KW26) eingestellt bleiben. Das Hochwasser in der Vispa hat die Strecke an mehreren Stellen massiv in Mitleidenschaft gezogen, so dass grössere Instandsetzungsarbeiten erforderlich sich.

Der Fokus liegt aktuell darauf, den Shuttle-Zugbetrieb zwischen Täsch und Zermatt möglichst zeitnah wieder aufnehmen zu können. Sobald die Strasse durch das Mattertal wieder geöffnet werden kann, wäre Zermatt damit wieder erreichbar. Aktuell ist die Einschätzung, dass dies am späten Samstagnachmittag möglich sein wird.

Glacier Express

Der von der MGBahn mit der Rhätischen Bahn betriebene Glacier Express verkehrt aktuell zwischen St. Moritz (GR) und Brig (VS). Die Glacier Express AG wird die betroffenen Gäste zeitnah direkt über ihren konkreten Reiseverlauf informieren.

Informationen zur aktuellen Lage sind auf der Internetseiten der Matterhorn Gotthard Bahn, der Gornergrat Bahn und des Glacier Express zu finden. Der Online-Fahrplan der SBB wird laufend aktualisiert. Die Matterhorn Gotthard Bahn empfiehlt eine Anmeldung für die Push-Nachrichten zur Verkehrslage per Mail, um über die Entwicklungen informiert zu bleiben.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch

