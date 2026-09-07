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DKOU 2026: Dr. Jörn Dohle über Fortbildung, Nachwuchs und die Breite des Fachs

Berlin (ots)

"Markt der Möglichkeiten": Das Video-Interview zeigt, warum der DKOU 2026 Wissen, Inspiration und fachlichen Austausch zusammenbringt.

Das Programm des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2026 ist veröffentlicht, die Anmeldung ist geöffnet. Vom 20. bis 23. Oktober 2026 bringt der DKOU im CityCube Berlin die Fachwelt der Orthopädie und Unfallchirurgie zusammen.

Im Video-Interview spricht Dr. med. Jörn Dohle, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC), über den DKOU als "Markt der Möglichkeiten": einen Kongress, der fachspezifische Themen, interdisziplinären Austausch und den Blick über den Tellerrand verbindet.

Das Video ist Teil einer dreiteiligen Interview-Serie zum DKOU 2026. Unter dem Motto "Neue Wege gehen" ordnen die Kongresspräsidenten zentrale Zukunftsthemen der Orthopädie und Unfallchirurgie ein - von Versorgung und Digitalisierung über Nachwuchs und Weiterbildung bis hin zu neuen Formen der Zusammenarbeit.

Für Dohle steht das Motto "Neue Wege gehen" besonders für innovative Konzepte in Fort- und Weiterbildung. Orthopädie und Unfallchirurgie seien ein Fach mit enormer Breite, hoher Sinnhaftigkeit und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten - von spezialisierten Themen wie Fuß- und Sprunggelenkchirurgie bis hin zu Digitalisierung, moderner Implantatentwicklung, Industriekooperation und Nachwuchsförderung.

Ein zentrales Thema des Interviews ist der Fachkräftemangel. Technik und Digitalisierung können Teile der Versorgung unterstützen, doch der Mensch bleibt entscheidend. Umso wichtiger ist es, junge Ärztinnen und Ärzte für das Fach zu gewinnen und ihnen Räume für Lernen, Diskussion, Austausch und Begeisterung zu bieten.

Der DKOU 2026 greift diese Themen mit Workshops, Sitzungen, Diskussionen und vielfältigen Formaten für unterschiedliche Erfahrungsstufen auf - vom Einstieg in das Fach bis zur spezialisierten Expertise. Das Interview macht Lust auf einen Kongress, der nicht nur informiert, sondern inspirieren soll: für Patientenversorgung, Forschung, Fort- und Weiterbildung.

Direktlink zum Video-Interview: https://youtu.be/WXm1OE5H6oA?si=CwrXOb49bOcRLaVM

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Das gesamte Programm ist über die Website www.dkou.org verfügbar, die Anmeldung ist geöffnet.

Über den DKOU

Der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) ist der bedeutendste Kongress des Faches in Deutschland und der größte in Europa. Er zählt neben den Jahrestagungen der amerikanischen und chinesischen Fachgesellschaften auch zu den größten Kongressen für Orthopädie und Unfallchirurgie weltweit.

2026 findet der DKOU vom 20. bis 23. Oktober im CityCube Berlin statt. Kongresspräsidenten sind Prof. Dr. med. Frank Hildebrand (Aachen), Dr. med. Jörn Dohle (Wuppertal) und Dr. med. Wolfgang Böker (Lüneburg).

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Für die Presseakkreditierung senden Sie bitte eine E-Mail mit entsprechendem Nachweis an dkou@intercongress.de. Das kostenfreie Presseticket ist an allen vier Kongresstagen gültig und berechtigt zum Besuch der wissenschaftlichen Sitzungen sowie der Fachausstellung. Buchungs- und kostenpflichtige Kurse, Seminare sowie Touren und Abendveranstaltungen sind nicht im Presseticket enthalten.