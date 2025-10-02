ESTHER BECK Public Relations

Facettenreich wie die Farben im Herbst: Das Kulturprogramm im Kammermusiksaal Vitznau

Im Kammermusiksaal Vitznau wird im Herbst ein abwechslungsreiches Programm präsentiert: Die Besucher:innen erwarten nicht nur eine rauschende Ballnacht, sondern unterschiedliche Musikformationen und Stilrichtungen.

Den Auftakt macht am Samstag, 18. Oktober, der Herbstball Vitznau. Der goldene Kammermusiksaal verwandelt sich zum ersten Mal in einen Ballsaal mit Live-Musik des Ensembles Antarès und DJ Vladi. Der Herbstball Vitznau bietet in einzigartiger Atmosphäre mit feierlicher Balleröffnung, Showeinlagen und Mitternachtsquadrille ein ganz besonderes gesellschaftliches Ereignis am Vierwaldstättersee. Die Platzzahl ist begrenzt, der Vorverkauf endet am 13. Oktober 2025.

Am Mittwoch, dem 22. Oktober, bringt das Festival DER HERBST das New Balkan Folk Septett nach Vitznau. Mit Violine, Gesang, Hackbrett, Tambura, Saxofon, Kontrabass, Percussion und Akkordeon verweben die Musiker alte Volkslieder mit experimentellen Rhythmen und kreieren so eine leidenschaftliche, zeitgenössische Klangsprache. Einen Tag später, am Donnerstag, dem 23. Oktober, treten die Kruger Brothers vor bereits ausverkauftem Haus auf. Jens und Uwe Kruger, die heute in North Carolina leben und einst in Luzern verwurzelt waren, bringen zusammen mit Joel Landsberg ihre unverwechselbare Mischung aus Bluegrass und Roots Music auf die Bühne. Ihre Musik erzählt von Entdeckergeist und berührt zugleich tief.

Ein unterhaltsames Programm versprechen Bubble Beatz und Enrico Lenzin am Samstag, 25. Oktober. Während Christian Gschwend und Kay Rauber mit ihrem Programm „schlagZEUGS“ auf Alltagsgegenständen Rhythmen entlocken, die zwischen Groove, Leichtigkeit und augenzwinkernder Spielfreude changieren, interpretiert Enrico Lenzin Tradition neu: Alphorn, Schlagzeug, Stepptanz und Loop-Technik verschmelzen bei ihm zu einem überraschenden Klangbild.

Den südamerikanischen Charme an kühlen Herbsttagen bringt am 9. November Anton Violinist & Friends «Tango Passion». Vier herausragende Musiker entfalten ein leidenschaftliches Klangbild, das Klassik, Tango-Tradition und Improvisation vereint. «Tango ist mehr als nur Musik – er ist ein Spiegel von Liebe, Sehnsucht und Widerstandskraft. Geboren in den Strassen von Buenos Aires und Montevideo, er von den rohen Momenten des Lebens».

Am Samstag, dem 15. November, präsentiert die Kulturkommission Vitznau den Kinofilm «Tschugger, de lätscht Fall» im Kammermusiksaal, die Adaption der vierten und letzten Staffel der Walliser Krimikomödie "Tschugger" von David Constantin. Der Film feierte seine Weltpremiere am 4. Oktober 2024. Die Geschichte folgt den Kultpolizisten Bax und Pirmin bei einem Fall, der mit einer Sprüherei beginnt und sich zu einer internationalen Bedrohung entwickelt, die nicht nur das Wallis, sondern die ganze Welt bedroht.

Ausblick in den Januar 2026

Am Samstag, 3. Januar 2026 findet im Kammermusiksaal bereits zum dritten Mal das Neujahrskonzert mit den Gewinner:innen des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs statt. Tickets sind bereits jetzt erhältlich.

KKV - Campus Kultur Kulinarik

Der Campus Kultur Kulinarik Vitznau (KKV) ist ein Begegnungsort am Vierwaldstättersee, der Verbindung schafft. Wie sich im menschlichen Gehirn ständig neue neuronale Netzwerke bilden, so entstehen im KKV Verbindungen, Konzepte, Ideen und Werke. Der Kammermusiksaal mit 279 Plätzen und der dazugehörige Multimediasaal, der zugleich als Konzert-Foyer dient, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN, das einzigartige Themenhotel, welches sich der Neurologie widmet sowie die Forschungsstätte Lake Lucerne Institute AG bilden zusammen den Campus Kultur Kulinarik Vitznau. «KKV» steht für eine neue Form der Kultur, Gastronomie und Kulinarik.

Pühringer Foundation Group

Unter dem Dach der Hospitality Visions Lake Lucerne AG (HVLL AG) betreibt die Gruppe vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau sowie das klassizistische Palais Coburg in Wien. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Ein weiterer Bestandteil der Gruppe ist das Zentrum cereno, eine anerkannte Rehabilitationsklinik für neurologische Erkrankungen. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

