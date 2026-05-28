Universitätsklinik Balgrist

MEDIENMITTEILUNG - Universitätsklinik Balgrist mit solidem Ergebnis 2025

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Zürich, 28.05.2026 – Die Universitätsklinik Balgrist blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Es war ein Jahr des Wachstums und der wirtschaftlichen Stabilität. Die Klinik wuchs sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich und unterstreicht damit ihre starke Position in der hochspezialisierten muskuloskelettalen Medizin. Steigende Leistungskennzahlen, wachsender Ertrag und ein umsichtiger Umgang mit den Ressourcen führten zu einem soliden Ergebnis.

Die Anzahl stationärer Austritte stieg gegenüber dem Vorjahr um 9 % auf 7868 Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig nahm auch die Leistungsmenge im ambulanten Bereich auf rund 157'500 Konsultationen (inkl. Aussenstandorte) zu. Diese Entwicklung widerspiegelt das anhaltende Vertrauen der Patientinnen und Patienten in die spezialisierte Versorgung der Universitätsklinik Balgrist.

Der Umsatz erhöhte sich im Jahr 2025 auf 256 Millionen Franken, was einer Steigerung von rund 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei Gesamtkosten von 248 Millionen Franken resultierte ein Nettoergebnis von 8 Millionen Franken. Während die Personalkosten moderat um rund 5 % zunahmen, stiegen die Sachkosten um knapp 14 %. Die positive Entwicklung der Leistungsmengen in Kombination mit einer verbesserten Tarifsituation führte zu einer deutlichen Stärkung der operativen Ertragskraft. Die EBITDAR-Marge liegt wieder über der Zielmarke von 10 %.

Forschung und Lehre

Auch im Jahr 2025 engagierte sich die Universitätsklinik Balgrist in bedeutendem Umfang für Forschung sowie akademische Aus-, Fort- und Weiterbildung. Die Universitätsklinik Balgrist hat seit 80 Jahren (1945) von der Universität Zürich (UZH) den universitären Auftrag für die muskuloskelettale Medizin. Die Universitätsklinik Balgrist widmet sich voll und ganz den Patientinnen und Patienten mit Beschwerden am Bewegungsapparat und ist stolz darauf, die Entwicklung der muskuloskelettalen Medizin voranzutreiben und den Einsatz neuer Technologien in der hochspezialisierten Medizin zu erforschen.

Neben der Ausbildung von Medizinstudentinnen und -studenten liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der fachspezifischen Weiterbildung von Assistenzärztinnen und -ärzten. Eine zentrale Rolle nimmt dabei der OR-X ein, der hochspezialisierte Fort- und Weiterbildungsprogramme für ein nationales und internationales Fachpublikum anbietet. Darüber hinaus dient der OR-X als Plattform für die Entwicklung und Erprobung innovativer Techniken und Verfahren in der muskuloskelettalen Medizin.

Seit 2017 sind die meisten Forschungsteams der Klinik gemeinsam mit Forschungsteams anderer Institutionen sowie Partnern aus der Industrie im Balgrist Campus angesiedelt. Damit stärkt der Campus als interdisziplinäre Forschungsplattform die Zusammenarbeit zwischen Klinik, Wissenschaft und Industrie. Ein wichtiger Meilenstein im Jahr 2025 war die vollständige Übernahme des Balgrist Campus durch den Schweizerischen Verein Balgrist per 11. Juni 2025.

Insgesamt flossen im Jahr 2025 rund 35,5 Millionen Franken in Forschung und Lehre.

Auch die Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen wurde im Berichtsjahr gezielt vorangetrieben. Seit dem 1. März 2025 werden am Standort Europaallee im Rahmen einer Kooperation mit dem Ambulanten Zentrum des Stadtspitals Zürich ambulante handchirurgische Eingriffe durchgeführt. Mit der Eröffnung des Balgrist Golf Institute am 8. Juli 2025 wurde zudem ein innovativer Schwerpunkt im Bereich Prävention und Leistungsmedizin gesetzt.

Umfeld und Ausblick

Auch im Jahr 2026 wird die Einführung der neuen ambulanten Tarife einen wesentlichen Schwerpunkt bilden. Gleichzeitig steht die Weiterentwicklung des internen Kapazitätsmanagements im Fokus, um die vorhandenen Ressourcen noch gezielter einzusetzen und die Effizienz bei der Leistungserbringung weiter zu steigern.

Der Wachstumstrend im ambulanten Bereich dürfte sich auch 2026 fortsetzen. Die zunehmende Verlagerung stationärer Behandlungen in den ambulanten Sektor und die damit verbundenen Veränderungen im Gesundheitswesen werden möglich dank technologischer Entwicklungen und Innovationen in der Spitzenmedizin.

Link zum Online-Jahresbericht 2025:

https://jahresbericht.balgrist.ch/jahresbericht-2025

Kontakt für weitere Informationen Branding, Universitätsklinik Balgrist Telefon: +41 44 386 14 15 / E-Mail: kommunikation@balgrist.ch

Informationen zur Universitätsklinik Balgrist Die Universitätsklinik Balgrist ist ein hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für die Abklärung, Behandlung und Nachbetreuung von Schädigungen des Bewegungsapparats. Medizinisch gliedert sich das Leistungsangebot in die Bereiche Orthopädie, Paraplegiologie, Rheumatologie und Physikalische Medizin, Sportmedizin, Neuro-Urologie, Chiropraktik, Radiologie sowie Anästhesiologie. Das breite Spektrum vernetzter Therapien wird ergänzt durch pflegerische Betreuung, soziale, versicherungsrechtliche und psychologische Beratung sowie berufliche Eingliederungsmassnahmen und Rehabilitation. Alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, den Patientinnen und Patienten grösstmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.

Die Universitätsklinik Balgrist setzt mit ihren Forschungsinfrastrukturen Balgrist Campus und OR-X in der orthopädischen Forschung und Lehre international anerkannte Massstäbe.

Der private Träger der Universitätsklinik Balgrist ist der Schweizerische Verein Balgrist.

Universitätsklinik Balgrist Forchstrasse 340 8008 Zürich, Schweiz T +41 44 386 11 11 www.balgrist.ch