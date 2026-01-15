HBO Max neu bei blue SuperMax
Ein Dokument
HBO Max kommt zu blue SuperMax: Ab Ende Januar wird der Premium-Streamingdienst Teil des blue Streaming-Bundles. Damit integriert blue Entertainment einen der weltweit stärksten Streaminganbieter in sein Angebot.
Das Wichtigste in Kürze:
- HBO Max wird ab Ende Januar Teil von blue SuperMax.
- blue SuperMax vereint neu vier grosse Streaminganbieter in einem Abo: HBO Max, Disney+, Paramount+ und Sky Cinema.
- Mit HBO Max ziehen international erfolgreiche Serien, grosse Filmfranchises und Max Originals ins Bundle ein. Dazu gehören Klassiker wie das komplette Harry-Potter-Universum, aber auch Hitserien wie «House of the Dragon» oder «The Last of Us».
Alle Details finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Fragen oder Interviewwünschen mit Kai Schmidt-Merz, Chief Product Officer Fiction bei blue Entertainment, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Beste Grüsse
Anastasia Johnson
i.A. blue Entertainment
Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Direkt. +41 56 209 15 05 Tel. +41 56 209 15 15 anastasia@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com