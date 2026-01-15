PRESSEPORTAL Presseportal Logo

HBO Max neu bei blue SuperMax

HBO Max kommt zu blue SuperMax: Ab Ende Januar wird der Premium-Streamingdienst Teil des blue Streaming-Bundles. Damit integriert blue Entertainment einen der weltweit stärksten Streaminganbieter in sein Angebot.

Das Wichtigste in Kürze:

  • HBO Max wird ab Ende Januar Teil von blue SuperMax.
  • blue SuperMax vereint neu vier grosse Streaminganbieter in einem Abo: HBO Max, Disney+, Paramount+ und Sky Cinema.
  • Mit HBO Max ziehen international erfolgreiche Serien, grosse Filmfranchises und Max Originals ins Bundle ein. Dazu gehören Klassiker wie das komplette Harry-Potter-Universum, aber auch Hitserien wie «House of the Dragon» oder «The Last of Us».

Alle Details finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Fragen oder Interviewwünschen mit Kai Schmidt-Merz, Chief Product Officer Fiction bei blue Entertainment, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Beste Grüsse

Anastasia Johnson

i.A. blue Entertainment

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Direkt.  +41 56 209 15 05
Tel.  +41 56 209 15 15
 anastasia@ferrisbuehler.com 
 www.ferrisbuehler.com
