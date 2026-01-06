Ferris Bühler Communications

Premiere in der Schweiz: Familienmodell macht Investieren zur Gruppenaktivität

Über Geld spricht man in der Schweiz ungern – dabei lohnt es sich finanziell. Mit «Selma Family» lanciert Selma Finance als erste Anbieterin in der Schweiz ein gruppenbasiertes Pricing-Modell, das gemeinsames Investieren einfacher, günstiger und attraktiver macht.

Das Wichtigste in Kürze:

Mit «Selma Family» können bis zu fünf Personen ihre Selma-Konten zu einer Gruppe bündeln

Durch das kombinierte Vermögen sind Gebührensenkungen von bis zu 38 Prozent möglich

Alle Mitglieder investieren weiterhin individuell und behalten die volle Kontrolle

