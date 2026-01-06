PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ferris Bühler Communications

Premiere in der Schweiz: Familienmodell macht Investieren zur Gruppenaktivität

Über Geld spricht man in der Schweiz ungern – dabei lohnt es sich finanziell. Mit «Selma Family» lanciert Selma Finance als erste Anbieterin in der Schweiz ein gruppenbasiertes Pricing-Modell, das gemeinsames Investieren einfacher, günstiger und attraktiver macht.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Mit «Selma Family» können bis zu fünf Personen ihre Selma-Konten zu einer Gruppe bündeln
  • Durch das kombinierte Vermögen sind Gebührensenkungen von bis zu 38 Prozent möglich
  • Alle Mitglieder investieren weiterhin individuell und behalten die volle Kontrolle

Alle Details finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Fragen oder Interviewwünschen stehe ich Ihnen gerne unter anastasia@ferrisbuehler.com oder +41 56 209 15 05 zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüssen

Anastasia Johnson

i. A. Selma Finance

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Direkt.  +41 56 209 15 05
Tel.  +41 56 209 15 15
 anastasia@ferrisbuehler.com 
 www.ferrisbuehler.com
