Premiere in der Schweiz: Familienmodell macht Investieren zur Gruppenaktivität
Über Geld spricht man in der Schweiz ungern – dabei lohnt es sich finanziell. Mit «Selma Family» lanciert Selma Finance als erste Anbieterin in der Schweiz ein gruppenbasiertes Pricing-Modell, das gemeinsames Investieren einfacher, günstiger und attraktiver macht.
Das Wichtigste in Kürze:
- Mit «Selma Family» können bis zu fünf Personen ihre Selma-Konten zu einer Gruppe bündeln
- Durch das kombinierte Vermögen sind Gebührensenkungen von bis zu 38 Prozent möglich
- Alle Mitglieder investieren weiterhin individuell und behalten die volle Kontrolle
