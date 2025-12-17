Ferris Bühler Communications

Phänomena On Tour: Die legendäre Wissenschaftsausstellung kehrt zurück

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Die ikonische Wissenschaftsausstellung Phänomena kehrt nach über 40 Jahren zurück – und zwar als mobile Erlebnisausstellung quer durch die Schweiz. Vom 14. März 2026 an macht Phänomena On Tour Wissenschaft wieder greifbar: interaktiv, immersiv und für Besucher:innen jeden Alters.

Mit Installationen zum Anfassen, digitalen Tools und einer intuitiven Vermittlung verwandelt Phänomena Bildung und Naturphänomene in echte Aha-Momente. Die Wanderausstellung startet in Dietikon und bringt das Staunen direkt in die Region.

Das Wichtigste in Kürze:

Start der Phänomena On Tour am 14. März 2026 in Dietikon

Schwerpunkt 2026: Künstliche Intelligenz live erleben

live erleben Mobile Ausstellung : fünf weitere Standorte folgen, einfache Zugänglichkeit für die ganze Schweiz

: fünf weitere Standorte folgen, einfache Zugänglichkeit für die ganze Schweiz Digitale Erweiterung: Phänomena Spot verwandelt das Land in einen Bildungspfad

verwandelt das Land in einen Bildungspfad Ticketverkauf ab sofort auf www.phaenomena.ch

«Als Kind hat mich die Phänomena gelehrt, dass die Welt voller Wunder ist», sagt Urs Müller, Gesamtleiter und Sohn des Gründers. Diese Faszination möchte die neue Phänomena in eine technologische, vielfältige Zukunft tragen – und damit Bildung neu denken.

Alle weiteren Details zur Wanderausstellung entnehmen Sie bitte der angehängten Medienmitteilung. Bildmaterial finden Sie unter diesem Link.

Herzliche Grüsse

Anastasia Johnson

i.A. Phänomena On Tour