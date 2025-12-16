news aktuell Academy

Journalistisches Schreiben lernen

Mehrteiliger Online-Workshop inklusive Einzelcoaching

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Hamburg (ots)

Was macht eine Nachricht zur Nachricht? Wie baut man einen Online-Artikel auf? Und welche Einstiege wecken sofort das Interesse der Leserinnen und Leser? Dieser sechsteilige Online-Schreibkurs widmet sich den wichtigsten journalistischen Darstellungsformen, mit denen Sie Ihre Unternehmensmedien (z. B. News-Seiten, Magazine, Blogs) professionell und abwechslungsreich gestalten können.

Termine: 14. bis 30. April 2026, zwei Online-Sessions pro Woche, jeweils am Dienstag- und Donnerstagvormittag.

In den Sessions zeigt Ihnen die Journalistin Evelyn Steinbach, wie Sie hochwertige lesenswerte Artikel verfassen. Sie lernen, redaktionelle Schreibregeln anzuwenden, den Aufbau verschiedener journalistischer Formate zu nutzen und einen leicht verständlichen und interessanten Schreibstil zu entwickeln. Er beinhaltet neben den wöchentlichen Live-Kurseinheiten mit allen Teilnehmenden auch ein persönliches Coaching.

Inhalte im Überblick

Themen finden und recherchieren

Inhalte planen und strukturieren

Journalistische Darstellungsformen: Nachricht, Bericht, Interview, Ratgeber

Schreiben für Print und Online

Schreibregeln für redaktionelle Texte

Wege zu einem verständlichen und ansprechenden Schreibstil

Spannende Überschriften und Einstiege (Lead)

Kurze Anreissertexte (Teaser)

Bildunterschriften

Kreativitätstechniken

Key Facts

Termine: 14. bis 30. April 2026, zwei Online-Sessions pro Woche, jeweils am Dienstag- und Donnerstagvormittag.

Leitung: Evelyn Steinbach, Journalistin und Content-Strategin.

Veranstalter: news aktuell Academy.

Teilnahmegebühr: 990 Euro zzgl. MwSt. / 1.178,10 Euro inkl. MwSt.

Anmeldung via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.

Begrenzte Teilnahmeplätze! Anmeldung erbeten bis 20. März 2026

Gruppengrösse: mindestens sechs, maximal 10 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengrösse ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.

Stornierung: bis zum 31. März 2026 kostenfrei möglich.

Durchführung: online via zoom oder MS Teams.

Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.

Programm und Ablauf

Woche 1:

14. April von 9:00 bis 12:00 Uhr

Check-in und Kennenlernen

Was journalistisches Arbeiten ausmacht - die Standards

Relevante Themen für die eigenen Medien finden

Recherche richtig angehen - Schritt für Schritt

16. April von 9:00 bis 12:00 Uhr

Das passende Format für das Thema finden

Journalistische Darstellungsformen I - Nachricht und Bericht

Eigenen Nachrichtentext schreiben

Woche 2:

21. April von 9:00 bis 12:00 Uhr

Überschriften: Welche macht neugierig? Welche trifft den Kern?

Spannende Einstiege formulieren

Informative Zwischenüberschriften und Bildunterschriften texten

23. April von 9:00 bis 12:00 Uhr

Verständlich schreiben - die goldenen Regeln

Lebendig schreiben - Zitate richtig einsetzen

Anschaulich formulieren - Tipps aus der Trickkiste

Schreibblockaden lösen

Redigieren: Checkliste für den letzten Feinschliff

Woche 3:

28. April von 9:00 bis 12:00 Uhr

Journalistische Darstellungsformen II - Interview und Ratgeber

Interview führen und verschriftlichen

Ratgeber: Texte mit Nutzwert schreiben

30. April von 9:00 bis 12:00 Uhr

Schreiben für Print und Online: Gibt es (noch) Unterschiede?

Redaktionelle Webtexte - Aufbau, Inhalt, Stil

Weitere journalistische Online-Formate

Online-Artikel mit Teaser ankündigen

Feedback, Abschluss und Ausblick

Plus: Eine Stunde Einzelcoaching

Das integrierte Einzelcoaching macht den besonderen Wert des Kurses aus: Nach der Anmeldung wählen Sie einen Termin für Ihr individuelles Coaching, für das verschiedene Tage und Zeiten bereitstehen. Im geschützten Rahmen sprechen Sie mit der Trainerin über Ihre Texte und erhalten ein persönliches Feedback.

Zur Sicherung Ihrer Fortschritte stehen alle Übungsergebnisse und Handouts auf einer digitalen Pinnwand bereit.

Evelyn Steinbach ist Diplom-Journalistin, Content-Strategin und Inhaberin des Redaktionsbüros trend4ward. Sie arbeitet als freie Journalistin unter anderem für Tageszeitungen, (Online-)Magazine und die dpa. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Redaktion, Content-Strategie und Unternehmenskommunikation verbindet sie journalistisches Know-how mit strategischem Denken und konkreten Tipps für die Praxis.

Jetzt anmelden: Informationen und Programm (pdf)

Mehr Informationen zur news aktuell Academy