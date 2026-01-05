Ferris Bühler Communications

Tournee 2026: Kaya Yanar feiert Comeback im Circus Knie

Mit den tanzenden Kinetic Balls hat der Circus Knie neue Massstäbe in puncto Bühnenbild gesetzt. Auch 2026 hebt der Schweizer National-Circus die Zirkuskunst mit technischen Innovationen in eine neue Dimension. Das Programm vereint preisgekrönte Artistik vom Circusfestival in Monte-Carlo und Akrobatik in grosser Höhe. Für einen besonderen Höhepunkt sorgt zudem die Rückkehr eines Special Guests: Kaya Yanar. Der gefeierte Comedian steht im Mai exklusiv in Zürich in der Manege.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Circus Knie blickt auf eine erfolgreiche Tournee 2025 zurück und bereitet bereits die Premiere am 13. März 2026 in Rapperswil vor.

Zirkusfans dürfen sich auf eine technische Innovation in der Manege freuen, die erstmals in einem reisenden Betrieb genutzt wird.

Auf vielfach geäusserten Wunsch kehrt Kaya Yanar zurück in die Manege. Im Mai beglückt der Wahlschweizer das Zürcher Publikum bei den Abendvorstellungen im Circus Knie.

