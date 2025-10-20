Ferris Bühler Communications

Sauna-Graben statt Röstigraben: Deutschschweizer saunieren lieber textilfrei

Die Schweiz ist gespalten, wenn es um die Art der Entspannung geht. Eine repräsentative Studie der Wellness-Therme FORTYSEVEN durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut gfs in Bern zeigt: Während in der Deutschschweiz rund 60 Prozent lieber textilfrei schwitzen, verzichten in der Romandie gerade mal 13 % auf ihren Badeanzug in der Sauna.

Doch das ist nur eine der spannenden Erkenntnisse: Drei Viertel der Bevölkerung gönnen sich regelmässige Wellness-Auszeiten – am liebsten zu zweit. Männer suchen dabei öfter Ruhe allein, Frauen entspannen lieber in Gesellschaft.

Weitere spannende Ergebnisse der repräsentativen Studie finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung oder auf fortyseven.ch. Der vollständige Schlussbericht von gfs in Bern ist hier abrufbar.

