bop Communications

Barillas Herz Pasta kehrt zum Valentinstag zurück

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Pasta für jedes Herz - Die perfekte Zutat, um die Liebe und das Leben in all ihren Formen zu zelebrieren

Zürich, Februar 2025 – Liebe und Leben sind bunt und voller Geschichten, die es wert sind, gefeiert zu werden. Barilla bringt mit der Herz Pasta die beliebte Limited Edition zurück in die Schweiz. Diese wird vor dem Valentinstag national in ausgewählten Detailhändlern erhältlich sein. Diese besondere Pasta soll Menschen inspirieren, ihre Verbundenheit am Tisch zu feiern und gemeinsame Momente zu schaffen.

Herz Pasta: Eine Pasta, die verbindet

Die Barilla Herz Pasta ist mit ihrer einzigartigen Form – ineinander verschlungene Herzen – mehr als nur ein kulinarisches Highlight. Sie bringt Menschen zusammen, sei es bei einem herzerwärmenden Abendessen mit der Familie, einem kreativen Kochabend mit Freund:innen oder einem romantischen Dinner zu zweit – sie ist der perfekte Anlass, um besondere Momente der Verbundenheit zu schaffen. Sie ist ein Symbol dafür, wie wichtig es ist, die Liebe in all ihren Facetten zu feiern.

Drei Geschichten über die Liebe und das Leben

Barilla begleitet die Einführung der Herz Pasta mit einer inspirierenden Influencer-Kampagne. Drei beliebte Schweizer Food-Influencerinnen kreieren nicht nur eigene, einzigartige Rezepte mit der Barilla Herz Pasta, sondern teilen auch persönliche Geschichten über die Liebe und das Leben:

@ Anaundnina trifft sich mit der 80-jährigen Nonna Anna, um gemeinsam ein traditionelles Gericht zuzubereiten. Während sie Pasta Alla Norma kochen, verrät Anna ihr ganz persönliches Rezept für eine lange und erfüllte Liebe.

trifft sich mit der 80-jährigen Nonna Anna, um gemeinsam ein traditionelles Gericht zuzubereiten. Während sie Pasta Alla Norma kochen, verrät Anna ihr ganz persönliches Rezept für eine lange und erfüllte Liebe. @ Cookingwithjey und ihre beste Freundin haben sich einst zufällig im Lift kennengelernt – ein Moment, der der Beginn einer tiefen Freundschaft war. Ihr humorvolles Reel ist eine Hommage an diese besondere Verbindung: Mit viel Charme und Witz zeigen sie, wie sie gemeinsam ein Lieblingsgericht für ihre Partner kochen.

und ihre beste Freundin haben sich einst zufällig im Lift kennengelernt – ein Moment, der der Beginn einer tiefen Freundschaft war. Ihr humorvolles Reel ist eine Hommage an diese besondere Verbindung: Mit viel Charme und Witz zeigen sie, wie sie gemeinsam ein Lieblingsgericht für ihre Partner kochen. @AlineMade kreiert ein romantisches Gericht für ihren Freund und erzählt, wie gemeinsame Mahlzeiten ihre Beziehung stärken.

Die Videos dieser Geschichten werden pünktlich zum Launch der Herz Pasta auf den Social-Media-Kanälen der Influencerinnen geteilt. Die Rezepte der Influencerinnen stehen zudem auf www.barilla.com/de-ch als Download zur Verfügung.

Herz Pasta im Schweizer Detailhandel

In diesem Jahr ist die Barilla Herz Pasta erstmals schweizweit erhältlich – nur für kurze Zeit vor dem Valentinstag in ausgewählten Detailhändlern. Eine Gelegenheit, die man nicht verpassen sollte.

„Liebe und gutes Essen gehören einfach zusammen“, sagt Ronen Dimant, Managing Director von Barilla Schweiz. „Wir bei Barilla glauben, dass Essen ein Ausdruck von Zuneigung ist und die einzigartige Kraft hat, Menschen zusammenzubringen. Deshalb freuen wir uns, unsere Herz Pasta in der ganzen Schweiz und rund um den Valentinstag lancieren zu können – eine spielerische und köstliche Art, die Liebe und das Leben zu zelebrieren.“

Über Barilla

Barilla ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen, das von den Brüdern Guido, Luca und Paolo Barilla geleitet wird. Gegründet wurde das Unternehmen von ihrem Urgrossvater Pietro Barilla, der 1877 eine Bäckerei in Parma eröffnete. Heute ist Barilla in Italien und in der ganzen Welt für die hervorragende Qualität ihrer Lebensmittel bekannt. Mit den Marken – Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Pasta Evangelists und Back to Nature – setzt sich das Familienunternehmen für eine schmackhafte, herzhafte und ausgewogene Ernährung ein, die sich an der mediterranen Küche und dem italienischen Lebensstil orientiert. Als Pietro Barilla vor 145 Jahren sein Geschäft in Parma eröffnete, ging es ihm vor allem darum, gute Lebensmittel herzustellen. Dieser Grundsatz ist heute zum Geschäftsprinzip von Barilla geworden. So arbeiten aktuell rund 9’000 Menschen, die diese zentralen Werte und die Leidenschaft für Qualität teilen, für das Unternehmen und innerhalb der Lieferantenkette. Seit 1987 sammelt und bewahrt ein historisches Archiv die 145-jährige Geschichte des Unternehmens, die nun über das Portal-Museum www.archiviostoricobarilla.com für alle zugänglich ist und den Weg einer Ikone unter den „Made in Italy“-Produkten sowie die Veränderungen in der italienischen Gesellschaft dokumentiert.

Weitere Informationen unter: www.barillagroup.com; Twitter: @barillagroup; LinkedIn: Barilla Group; Instagram: @barillapeople

Für mehr Informationen

Barilla Schweiz Sara Masciave Marketing Manager sara.masciave@barilla.com

Medienkontakt Schweiz bop Communications GmbH Marco Boppart medienstelle@bopcom.ch