Einladung zur Jubiläums-Berufsmesse Zürich

Die Berufsmesse Zürich feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Seit zwei Jahrzehnten bietet sie Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen praxisnahe Einblicke in über 240 Lehrberufe.

Wie sich die Berufswünsche verändert haben und welche Lehrberufe heute besonders gefragt sind, erfahren die Besucherinnen und Besucher vom 18. bis 22. November 2025 an der Messe Zürich.

Wir laden Sie herzlich zur Eröffnungsfeier am Dienstag, 18. November 2025 ein. Die ehemalige Besucherin Persefoni Blantas berichtet von ihrem persönlichen Karriereweg und mit Hans-Ulrich Bigler kehrt der Initiant der Messe an den Ursprung zurück.

Datum: Dienstag, 18. November 2025

Zeit: 11.00 bis 12.40 Uhr (anschliessender Apéro)

Ort: Forum der Berufsmesse Zürich, Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49, 8050 Zürich

