Kommunikations Summit 2025: So verändert KI die Gesundheitskommunikation

Heute, am 24. Oktober 2025, trafen sich führende Köpfe aus Marketing, PR und Kommunikation in Zürich am Kommunikations Summit 2025, organisiert von MediCongress. Unter dem Motto „Die Zukunft der Gesundheitskommunikation“ beleuchteten Expert:innen die Chancen und Herausforderungen neuer Technologien und entwickelten kreative Strategien für die Kommunikation.

Während spannender Keynotes und praxisnaher Workshops gaben unter anderem Roger Basler de Roca, Morell Westermann, Fee Riebeling, Jenny Wagner, Ferris Bühler und Dr. Roman Szeliga Einblicke, wie Künstliche Intelligenz, Storytelling und Humor die Kommunikation im Gesundheitswesen der Zukunft prägen.

Die Highlights des Summits und weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Medienmitteilung. Bildmaterial finden Sie hier. Über eine Berichterstattung in Ihrem Medium würden wir uns sehr freuen.

Für Rückfragen oder Interviewwünsche mit MediCongress oder einem der Referent:innen stehen wir gerne per Rückmail an anastasia@ferrisbuehler.com oder telefonisch unter 056 209 15 05 zur Verfügung.

