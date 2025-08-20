Ferris Bühler Communications

Einladung zur Einweihung der Edelweiss Bänkli auf der Diavolezza

Ein Dokument

Die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft benennt ihre Flugzeuge seit 2016 gemäss dem Motto «Wo Edelweiss zuhause ist» nach Regionen, wo die Königin der Alpenblumen heimisch ist. Ein Airbus A350 wurde am 27. März auf den Namen «Piz Bernina» und ein zweiter Airbus A350 am 6. August auf den Namen «Piz Palü» getauft.

Als Zeichen der Partnerschaft stellt die Region Pontresina auf der Diavolezza zwei Edelweiss-Bänkli auf – Holzbänke in der Form eines Flugzeugsitzes. Von dort aus geniessen Gäste eine eindrucksvolle Aussicht auf die Bergwelt und direkt auf die beiden Gipfel Piz Bernina und Piz Palü.

Gerne laden wir Sie zur Einweihung der Edelweiss Bänkli ein. Vertreter der Geschäftsleitung von Edelweiss und von Corvatsch Diavolezza Lagalb werden ebenfalls daran teilnehmen.

Datum: Freitag, 5. September 2025

Zeit: 10:45 Uhr

Treffpunkt: Talstation Bergbahn Diavolezza

Bitte melden Sie sich bis am Mittwoch, 3. September 2025 per Rückmail an amanda@ferrisbuehler.com oder telefonisch unter 056 209 10 04 für diesen Event an.

Gerne organisieren wir vor Ort Interviews und liefern direkt nach dem Anlass Text- und Bildmaterial.

Sonnige Grüsse

Amanda Schweizer, i.A. Edelweiss