Ferris Bühler Communications

Erinnerung: Einladung zur Premiere Salon Spectacle

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Im September ist es so weit: Das Spiegelzelt öffnet seine Tore für eine Dinnershow der Extraklasse. Eine Location mit Geschichte, denn schon in den 1920er diente das Spiegelzelt als Tanzlokal.

Rolf Knies neues Herzensprojekt feiert Premiere und wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein.

Donnerstag, 18. September 2025

Um 19 Uhr in Rapperswil

Erleben Sie ein Spektakel für die Sinne, mit künstlerischer Finesse, kulinarischen Highlights aus der Sterneküche und der verzaubernden Stimme von Fabienne Louves. Showmaster Rolf Knie stellt ein erstklassiges Ensemble aus Artist:innen, Köch:innen und Künstler:innen zusammen und sorgt für einen unvergesslichen Abend.

Gerne können Sie sich für die Premiere akkreditieren. Für Interviewwünsche oder weiterführende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Medienmitteilung. Bildmaterial zu Künstler:innen und Menü finden Sie hier.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und Berichterstattung.

Mit herzlichen Grüssen

Jannina

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Direkt. +41 56 209 15 05 Tel. +41 56 206 66 03 jannina@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com