TV-Legende Kurt Aeschbacher: “Ich habe immer als Schwuler gelebt – aber nicht mit einer Fahne auf der Stand: Achtung, ich bin schwul”

Anita Buri schliesst ihren beliebten Podcast “Schnurri mit Buri” mit einem Highlight ab: In der letzten Episode der dritten Staffel ist die TV-Legende Kurt Aeschbacher zu Gast.

Die Unternehmerin und ehemalige Miss Schweiz spricht mit dem gebürtigen Berner über seine lange Karriere beim SRF, seine Vorbildfunktion für homosexuelle Paare in der Schweiz und wieso er auch noch mit jahrzehntelanger Erfahrung Lampenfieber vor seinen Shows hatte. Zudem verrät Aeschbacher, wieso es ihm in der “woken” Gesellschaft schwer fällt, Komplimente zu machen. Welche weiteren Details Kurt Aeschbacher verraten hat, erfahren Sie im Podcast Schnurri mit Buri und in der Medienmitteilung im Anhang.

Der Podcast wird offiziell und exklusiv von Lidl Schweiz unterstützt. Jeden Monat erscheint eine neue Folge auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts.

Die aktuelle Folge von "Schnurri mit Buri", konzipiert und produziert von Ferris Bühler Communications, können Sie hier herunterladen. Bildmaterial finden Sie hier.

