Ferris Bühler Communications

Schweizer Premiere: Selma Finance berät ihre Kund:innen neu mit KI

Mit einer künstlichen Intelligenz die eigenen Finanzen besprechen? Was lange als unmöglich galt, hat Selma Finance nun realisiert. Seit heute, 21. März 2024, berät Selma ihre Kund:innen auch mit künstlicher Intelligenz – der sogenannten Selma AI. Die Integration von KI in die persönliche Finanzberatung ist so schweizweit einzigartig und ermöglicht es, die Dienstleistung auch für kleinere Vermögen kostengünstig anzubieten.

Dank eines Large Language Model (LLM) von OpenAI kommt Selma AI einer menschlichen Interaktion sehr nahe – und für komplexere Fragen sind nach wie vor die Expert:innen von Selma zur Stelle.

Mehr Informationen zur Integration von KI bei Selma finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Für erste Eindrücke der künstlichen Intelligenz haben wir für Sie ein Deck mit Illustrationen und detaillierten Erklärungen zusammengestellt.

Für Interview-Wünsche mit Patrik Schär, CEO von Selma Finance, dürfen Sie sich jederzeit per Rückmail oder telefonisch unter +41 56 209 15 04 bei mir melden. Wenn Sie Selma AI selbst einmal ausprobieren möchten, helfe ich Ihnen ebenfalls gerne weiter.

