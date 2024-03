Ferris Bühler Communications

Tanz und Blues auf Schweizer Bühnen: Die Rückkehr der Blues Brothers

Hits wie «Everybody Needs Somebody», «Jailhouse Rock» und «Sweet Home Chicago» begeistern seit den 80er Jahren etliche Zuschauer:innen und lassen die Herzen unzähliger Musikfans auf der ganzen Welt höher schlagen.

Die Erfolgsshow THE BLUES BROTHERS® holt den Kultfilm auf die Bühne und macht Halt in der Schweiz. Vom 16. bis zum 26. Mai 2024 gastiert das Musical in Winterthur, Chur, Amriswil TG, Basel, Hochdorf LU, Gossau SG, Bern und Zürich.

Mit viel Humor und mitreissenden Tanzeinlagen entführt das 2,5 stündige Live-Spektakel die Zuschauer:innen in die späten 80er und lässt das Publikum tief in die Welt des Blues eintauchen.

