Einladung Swiss Beer Award: Die besten Schweizer Biere werden ausgezeichnet

Noch nie zuvor haben so viele Brauereien ihre Biere – insgesamt 550 – zum Swiss Beer Award eingereicht wie dieses Jahr. Bei der Auszeichnung handelt es sich um die nationale Prämierung von Bieren verschiedenster Stile, die von Brauereien in der Schweiz oder Liechtenstein gebraut werden.

Am Donnerstag, 18. April 2024, ist es soweit und das Steering Committee Swiss Beer Award vergibt in der Trafohalle in Baden die renommierten Bier-Auszeichnungen. In Zusammenarbeit mit der Labor Veritas AG und der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie einer 80-köpfigen Fachjury bestehend aus Bier-Sommeliers und -Sensoriker:innen wurden die Biere nach strengen Beurteilungskriterien labortechnisch untersucht und sensorisch bewertet.

Wir laden Sie herzlich ein, bei der Award Night des Swiss Beer Awards und der Prämierung der besten Schweizer Biere dabei zu sein:

Datum: Donnerstag, 18. April 2024

Ort: Trafo Baden, Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden

Zeit: Saalöffnung ab 18.30 Uhr

Programm

18.30 Uhr: Eintreffen der Gäste

19.00 Uhr: Start Award Show

20.30 Uhr: Ende Award Show und Zeit für individuelle Interviews

Die Moderation des Abends übernimmt Anna Affolter. Ebenfalls werden unter anderem Nationalrat Martin Candinas, der Präsident des Schweizer Brauerei-Verbands Nicolo Paganini und der Weltmeister der Bier-Sommeliers 2022 Giuliano Genoni als Bierordensträger vor Ort sein und den Award den Gewinner-Brauereien übergeben. Zudem können sich Teilnehmer:innen der Award Night über feines Essen freuen und tolle Biere degustieren.

Akkreditierung

Bitte akkreditieren Sie sich bei mir bis am Freitag, 12. April 2024, per Mail (christine @ferrisbuehler.com) oder per Telefon unter 056 544 61 65. Für Interviewwünsche mit den Brauereivertreter:innen oder den Bierordensträger:innen können Sie sich ungeniert bei mir melden.

Ich würde mich sehr freuen, Sie am 18. April in der Trafohalle in Empfang nehmen zu können.

Freundliche Grüsse

Christine

i.A Steering Committee Swiss Beer Award

