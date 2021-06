Ferris Bühler Communications

Baden entspannt am globalen Wellnesstag mit der Wellness-Therme FORTYSEVEN

Heute Samstag, 12. Juni 2021 herrschte in Baden eine besonders entspannte Stimmung: Anlässlich des globalen Wellnesstages organisierte die Wellness-Therme FORTYSEVEN ein kostenloses Aktionsprogramm.

Mit Schnupperlektionen in Relax Yoga, Pilates und Co. erlebten die Badener*innen bereits vor der Eröffnung des FORTYSEVEN im Spätherbst 2021 Momente der Achtsamkeit. Und die Passanten machten neugierig mit und entspannten in den farbenfrohen FORTYSEVEN Liegestühlen, die noch den ganzen Sommer über in Baden für Wellnessmomente sorgen werden.

Weitere Informationen zum speziellen Programm am globalen Wellnesstag finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Impressionen der Schnupperlektionen stehen Ihnen hier zum Download zur Verfügung, B-Roll Filmmaterial hier.

