Die neue Lenor Parfumelle Kollektion mit sechs stimmungsvollen Düften: Noch nie hat sich Frische so gut angefühlt

Schwalbach (ots)

In unserem Alltag brauchen viele mehr denn je die kleinen Dinge, die die Stimmung aufhellen und uns glücklich machen. Düfte haben die Kraft, solche Momente des Wohlfühlens zu schenken. Die neue Lenor Parfumelle Kollektion wurde entwickelt, um für jede Stimmung einen passenden Duft wählen zu können, der das Bett in eine weiche Oase der Ruhe und Gelassenheit verwandeln oder Kleidung eine harmonische und lang anhaltende Frische verleihen kann.

Lenor Parfumelle wurde von erfahrenen Parfümeurinnen und Parfümeuren entwickelt, die sich von Momenten im Leben haben inspirieren lassen, in denen wir uns gut fühlen: Wenn wir uns bei Regenwetter in unsere flauschige Lieblingsdecke einkuscheln, uns in unserem frisch gewaschenen Lieblingspullover einen entspannten Nachmittag gönnen oder uns nach einem anstrengenden Tag in ein weiches Bett fallen lassen. Deshalb setzt Lenor auf einzigartige, ausgewählte Düfte, die uns diese schönen Momente bescheren und uns in weiche und angenehm duftende Textilien hüllen. Mit der neuen Lenor Parfumelle Kollektion erleben wir den puren Luxus mit einer Mischung aus Vanillenoten, lassen uns mit einem Hauch von Pfirsichblüten von der Liebe des Lebens verführen, genießen die Sonne mit sanften Lindenblüten und Calendulablume und entdecken unsere wilde Seite mit Noten von Ingwerlilien-Blüten und tropischen Beeren.

Alle Inhaltsstoffe der neuen Lenor Parfumelle Kollektion sind sorgfältig ausgewählt und geprüft. Die Formel ist dermatologisch getestet und macht Kleidung und Textilien nicht nur angenehm weich, sondern ist auch sicher im Kontakt mit der Haut. Die sechs unterschiedlichen Duftrichtungen sind ab sofort in der Größe mit 32/38/56 Waschladungen zum UVP von 1,99/2,35/3,49EUR* im Handel erhältlich.

Die neue Lenor Parfumelle Kollektion - eine ausgewählte Reihe frischer neuer Düfte mit der Kraft Ihre Umgebung zu verwandeln:

Goldene Orchidee - Chic

Tauche ein in Luxus. Purer Genuss. Die edle Orchidee harmoniert perfekt mit einer Mischung aus Vanillenoten, inspiriert von warmen Bernsteintönen.

Amethyst Blütentraum - Love

Lass dich verführen von der Liebe des Lebens! Ein Hauch von Pfirsichblüten kombiniert mit Nuancen von bezaubernden Rosen und Freesien.

Meeresbrise - Fresh

Für ein aufweckendes Frischegefühl. Verwöhne Körper und Seele mit reinen, maritimen Noten, die durch spritzige Limette und Bergamotte abgerundet werden.

Sommerblumen - Happy

Genieße die Sonne, fühle die Wärme und lächle! Die warmen Noten, inspiriert von Bernstein und Siamholz, treffen auf zart erfrischende, sanfte Lindenblüten und Calendulablumen.

Exotische Blüten - Wild

Sei wild! Verwöhne dich und deine Sinne mit Noten von Ingwerlilien-Blüten, herrlich untermalt mit tropischen Beeren.

Weiße Lotusblüte - Relax

Ausgeglichenheit und Balance. Entspann dich und lass deine Seele baumeln. Zarte Noten der weißen Lotusblüte verschmelzen mit einem Hauch von Bambus und intensiven Noten von weißem Moschus.

