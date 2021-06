Ferris Bühler Communications

Baden entspannt: Fortyseven feiert den globalen Wellnesstag am 12. Juni 2021

Street Yoga und Achtsamkeitsübungen: Am Samstag, 12. Juni 2021 dreht sich in Baden alles um das Thema “Wellness”. Im Rahmen von “Baden entspannt” organisiert die Wellness-Therme FORTYSEVEN am diesjährigen globalen Wellnesstag ein kostenloses Aktionsprogramm.

Von 10 bis 16 Uhr sorgen am Samstag diverse Schnupperlektionen in der Badener Innenstadt für entspannte Wellness-Momente. Unterstützt von der Stadt Baden und regionalen Anbietern, wird auf dem Bahnhof- und dem Cordulaplatz, sowie ab 12 Uhr auf der Badstrasse, ein vielfältiges Programm geboten: Von Yoga Flow über Pilates und Feldenkrais.

Weitere Informationen zum Aktionsprogramm vom FORTYSEVEN am globalen Wellnesstag finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Details zum Schnupperkursprogramm finden Sie auf www.fortyseven.ch. Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

