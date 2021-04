4B AG

Anhaltendes Wachstum und deutliche Steigerung des Betriebsergebnisses

Als Schwei­zer Marktführer für Fenster- und Fassadenlösungen im Neubau- und im Renovati­onsgeschäft verzeichnete 4B im anspruchsvollen Jahr 2020 einen Net­toumsatz von CHF 185.8 Mio. und ein Wachstum von 2%. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte gegenüber dem bereits erfreulichen Vorjahr nochmals deutlich ver­bessert werden (+31%) und bestätigt die im Jahr 2020 eingeleitete Strategieausrichtung. Zum Wachstum beigetragen haben vor allem das Neubaugeschäft mit dem absatzstarken 4B Fenstersystem NF1.

Im Zuge der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie wurden weitere wichtige Meilensteine zur Steigerung der Agilität und Wettbewerbsfähigkeit erreicht. Die Umstel­lung des ERP-Systems ist aktuell abgeschlossen. Laufende Prozess-Optimierungen sichern weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit von 4B mittel-langfristig.

Investitionen in die Zukunft

Einen siebenstelligen Betrag hat 4B im Jahr 2020 in die Zukunft investiert, unter anderen auch einen grossen Teil in die Entwicklung von neuen Innovationen und Technologien. CEO Jean-Marc Devaud: «Mit der Digitalisie­rung von Prozessen können wir unsere Geschäfte laufend professioneller und effizienter abwickeln und uns noch konzentrierter auf die Kundenbedürfnisse ausrichten».

Schöne Aussichten

Der Start ins Geschäftsjahr – und gleichzeitig in das 125 Jahre Jubiläumsjahr – ist 4B geglückt. Dank grosser Nachfrage und der starken Marktposition ist die Auftragslage äusserst erfreulich. Einer konsequenten Weiterführung der Wachstumsstrategie steht nichts im Wege.

Kontakt für Medienanfragen

Jean-Marc Devaud, CEO: Tel. 041 914 56 00 oder jean-marc.devaud@4-b.ch

Fabiana Grilli-Mühlebach, Leiterin Marketing & Communication: Tel. 041 914 52 28 oder fabiana.grilli@4-b.ch

4B ist ein führendes, auf Fenster und Fassaden fokussiertes Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz in Hoch­dorf (LU) und zehn Niederlassungen in allen Landesteilen. Es bietet seinen Kunden ein integriertes Angebot an Fenstern und Fassaden mit einem umfassenden Service und Dienstleistungen im Bereich von intelligenten Gebäudehüllen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz der Familie Bachmann und entstand 1896 aus der gleichnamigen Schreinerei. Es produziert seitdem in der Schweiz. Heute beschäftigt 4B etwa 680 Mitarbei­tende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 186 Millionen Franken.

4B AG an der Ron 7 6280 Hochdorf www.4-b.ch Telefon: 041 914 50 50 E-Mail: info@4-b.ch