4B ist "Top Innovator"

Die 4B AG ist der innovativste Fensterhersteller der Schweiz. Dies bestätigt jetzt auch das unabhängige Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) in seiner neusten Studie: Für ihren Ideenreichtum und Erfindungsgeist wurde die 4B AG mit dem Innovations-Award 2020/21 des SIQT ausgezeichnet und präsentiert sich als Top Innovator. Kein anderer Schweizer Fensterhersteller erzielte in der für die Branche zentralen Klasse eine höhere Bewertung.

Der erstmalig in diesem Jahr aufgelegte Innovations-Award des SIQT untersuchte die Anzahl der Patente, die Schweizer Unternehmen im Zeitraum von 2017 bis 2019 erteilt wurden. Die Recherche umfasste dabei die Daten aller Patentämter weltweit. Mit der Auszeichnung soll die Innovationskraft von Schweizer Unternehmen unterstrichen und so deren Position auch im internationalen Wettbewerb gestärkt werden.

4B entwickelt kontinuierlich neue Produkte und Dienstleistungen und optimiert Bestehendes laufend. Dafür betreibt 4B eine eigene Innovationsabteilung mit Produktmanagement, Entwicklung und Testlabor. Als Ergebnis meldet 4B regelmässig Patente an. In den letzten Jahren waren es vor allem Innovationen im Bereich Komfort und flache Übergänge, wie die NF1 Nullschwelle oder die flache Schwellenlösung für das Renovationsfenster RF1.

Aktuell sind weitere Patente im Zusammenhang mit der Entwicklung der neuen Schiebetüre in Vorbereitung. Geforscht wird auch zum Thema intelligente Fenster: Fenster werden immer intelligenter und können in Zukunft zunehmend smarte Funktionen ausführen. Das Leben in Gebäuden wird dadurch noch komfortabler, die Energieeffizienz besser und die Handhabung sowie Wartung von Fenstern und Fassaden noch effektiver.

Über 4B: 4B ist ein führendes, auf Fenster und Fassaden fokussiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Hochdorf (LU) und 10 Niederlassungen in allen Landesteilen. Es bietet seinen Kunden ein integriertes Angebot an Fenstern und Türen mit einem umfassenden Service und Dienstleistungen im Bereich von Gebäudehüllen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz der Familie Bachmann und entstand 1896 aus der gleichnamigen Schreinerei. Heute beschäftigt 4B über 660 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 182 Millionen Franken. Für weitere Informationen: www.4-b.ch .

