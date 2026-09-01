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localsearch wird neuer TikTok Channel Sales Partner

Zürich (ots)

TikTok baut sein Partnernetzwerk in der Schweiz über localsearch aus. Als neuer TikTok Channel Sales Partner ermöglicht localsearch (Swisscom Directories AG) den Schweizer KMU einen einfachen Zugang zu professioneller TikTok-Werbung und lanciert dazu die neue Werbelösung advertiseONE for TikTok.

TikTok zählt zu den am schnellsten wachsenden digitalen Werbeplattformen weltweit und gewinnt auch für Schweizer Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Mit der Ernennung von localsearch zum neuen TikTok Channel Sales Partner schafft die Plattform eine neue Möglichkeit, kleine und mittlere Unternehmen beim Einstieg in TikTok Advertising zu unterstützen.

TikTok hat das TikTok Channel Sales Partner-Programm als Teil des TikTok Marketing Partners-Programms ins Leben gerufen. Die Partnerschaft erlaubt es localsearch, TikTok-Werbelösungen speziell für die Bedürfnisse von KMU anzubieten. Gleichzeitig profitieren Kundinnen und Kunden von einem vereinfachten Zugang zur Plattform, attraktiven Einstiegsmöglichkeiten sowie von der direkten Zusammenarbeit zwischen TikTok und localsearch.

Als ersten Schritt bringt localsearch mit advertiseONE for TikTok eine vollständig betreute Werbelösung für Schweizer KMU auf den Markt. Das Angebot umfasst die Erstellung professioneller Video- und Bildanzeigen, die laufende Kampagnenoptimierung sowie persönliche Beratung und Betreuung. Damit erhalten KMU die Möglichkeit, TikTok als Werbekanal zu nutzen, ohne eigenes Fachwissen oder zusätzliche personelle Ressourcen aufbauen zu müssen. Tik Tok eröffnet Unternehmen Zugang zu Zielgruppen, die über andere Plattformen nur teilweise erreicht werden.

"Mit der Ernennung zum TikTok Channel Sales Partner stärken wir unsere Position als führender Marketingpartner für Schweizer KMU", sagt Simone Maier, Head of Advertising Products bei localsearch. "Gemeinsam mit TikTok schaffen wir einen einfachen und professionellen Zugang zu einem Werbekanal, der für die digitale Kundengewinnung immer relevanter wird."

"Bei TikTok setzen wir uns dafür ein, Marken und Händlern dabei zu helfen, auf unserer Plattform einen klaren und verlässlichen Weg zum Erfolg zu finden", sagte Brendan Jacobson, Global Head of Channel Partnerships bei TikTok. "Unsere TikTok Channel Sales Partners stellen die Technologie und das praxisnahe Fachwissen bereit, um Arbeitsabläufe zu optimieren, die Leistung zu steigern und Unterstützung im grossen Massstab zu bieten. So kann sich ihre Marke weiterhin auf Wachstum konzentrieren und gleichzeitig stärkere Ergebnisse auf TikTok erzielen."

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist der führende Online-Marketing-Partner für Schweizer KMU. Mit digitalONE und advertiseONE bietet localsearch zwei leistungsstarke Lösungen, die Unternehmen helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter zu stärken.