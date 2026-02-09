PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Oehler Web mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Oehler Web

Digitale Kaufverträge & Online-Signaturen - Was ist beim Autoankauf in der Schweiz wirklich rechtsgültig?

Digitale Kaufverträge & Online-Signaturen - Was ist beim Autoankauf in der Schweiz wirklich rechtsgültig?
  • Bild-Infos
  • Download
Auto Export

Ein Auto verkaufen war noch nie so einfach wie heute: Anfrage online stellen, Preis erhalten, Vertrag digital unterschreiben – fertig. Doch Achtung: Nicht jede elektronische Signatur ist in der Schweiz automatisch rechtsgültig.

Gerade bei einem Schweizer Autoverkauf oder bei grenzüberschreitenden Deals lohnt sich ein genauer Blick auf die rechtlichen Grundlagen.

Reiden, Schweiz - Februar 2026: Autoankauf-Fair setzt bewusst auf klare, rechtssichere Prozesse, damit Sie Ihr Auto sorgenfrei und ohne Risiken verkaufen können.

Die 3 Arten von elektronischen Signaturen – einfach erklärt

In der Praxis unterscheidet das Schweizer Recht drei Signaturarten. Sie sehen ähnlich aus, sind aber rechtlich nicht gleich viel wert:

1. Einfache elektronische Signatur

Zum Beispiel:

  • eingescannte Unterschrift
  • Name unter einer E-Mail
  • Klick auf „Ich akzeptiere“

Rechtlich schwach, leicht anfechtbar, kaum Beweiswert.

2. Fortgeschrittene elektronische Signatur

Zum Beispiel:

  • Online-Signatur mit E-Mail-Bestätigung
  • IP-Adresse, Zeitstempel

Besser, aber nicht gleichgestellt mit einer handschriftlichen Unterschrift.

3. Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

Die Königsklasse

  • Identitätsprüfung
  • qualifiziertes Zertifikat
  • anerkannter Anbieter nach ZertES

Rechtslage klar:

QES = handschriftliche Unterschrift

(Art. 14 Abs. 2bis OR)

Welche Signatur ist beim Autokaufvertrag sinnvoll?

Beim Autoankauf, insbesondere wenn:

  • höhere Beträge im Spiel sind
  • das Auto im Auto Export weiterveräussert wird
  • Käufer und Verkäufer sich nicht persönlich treffen

ist Beweisbarkeit entscheidend.

Unsere klare Empfehlung:

Wenn Sie Ihr Auto verkaufen und rechtlich auf Nummer sicher gehen wollen, ist eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) die beste Wahl.

So sind Sie auch im Streitfall geschützt – schnell, digital und rechtssicher.

Der rechtssichere Remote-Prozess bei Autoankauf-Fair

So funktioniert ein moderner, digitaler Autoankauf Schweiz ohne Risiko:

  1. Identitätsprüfung (online & gesetzeskonform)
  2. Digitaler Kaufvertrag als PDF
  3. Unterzeichnung mit QES
  4. Sichere Archivierung inkl. Audit-Trail

Ergebnis:

Ein vollständig rechtsgültiger Kaufvertrag – ganz ohne Papier, Drucker oder Termin vor Ort.

Sonderfall EU: Was gilt beim Auto Export?

Beim Auto Export in die EU ist Vorsicht geboten:

  • Die Schweiz und die EU erkennen QES nicht automatisch gegenseitig an
  • Ohne Abkommen kann es rechtliche Unsicherheiten geben

Praxislösung:

  • doppelte Signatur (CH + EU-konform)
  • oder zusätzliche eIDAS-Signatur

Mit dem Autoankauf-Fair-Weg wird Ihr Auto für den Export angekauft. Sie haben jedoch weder Unsicherheiten noch jegliche Bürokratie zu befürchten.

Mini-FAQ – kurz & klar

Reicht eine eingescannte Unterschrift?

Nein, sie ist leicht anfechtbar.

Ist eine Online-Signatur immer gültig?

Nein, nur die QES ist der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt.

Kann ich mein Auto komplett online verkaufen?

Ja – mit dem richtigen Prozess und rechtssicherer Signatur.

Checkliste: Rechtssicher Auto verkaufen

Kaufvertrag als PDF mit QES

Signatur- & Audit-Trail aufbewahren

Zeitstempel & Zertifikatsdaten sichern

Bei EU-Abnehmern Anerkennung klären

Auto verkaufen darf einfach sein – aber nicht naiv.

Ob Autoankauf in der Schweiz oder ein Verkauf in den Auto Export: Mit digitalen Kaufverträgen und der richtigen elektronischen Signatur sind Sie auf der sicheren Seite.

Jetzt Auto verkaufen bei Autoankauf-Fair – sicher, schnell und unkompliziert.

Adresse:
 Autoankauf Fair
Hammade Autohandel
Bruggmatte 11
6260 Reiden
E-Mail:
 mail@autoankauf-fair.ch
Web:
 www.autoankauf-fair.ch
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Oehler Web mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Oehler Web
Weitere Storys: Oehler Web
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren