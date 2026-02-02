Ritex GmbH

Gut zu Vögeln: Kondomhersteller Ritex engagiert sich mit neuer Aktionspackung für den NABU-Vogelschutz

Bielefeld (ots)

Bielefelder Kondomhersteller Ritex bringt in Kooperation mit dem NABU eine neue Aktionspackung unter dem Titel "Gut zu Vögeln" auf den Markt. Mit einem augenzwinkernden Namen verfolgt die Aktion ein ernstes Ziel: Mehr Aufmerksamkeit für den Schutz heimischer Vogelarten und deren Lebensräume zu schaffen.

Der Rückgang vieler Vogelarten in Deutschland ist alarmierend. Lebensraumverlust, intensive Landwirtschaft und der Mangel an Insekten setzen Gartenvögeln ebenso zu wie vielen Vogelarten in Feld und Flur. Ritex und der NABU wollen mit der gemeinsamen Aktion auf diese Entwicklung aufmerksam machen und Verbraucherinnen und Verbraucher für aktiven Vogelschutz sensibilisieren.

Mit dem Verkaufserlös der Gut Zu Vögeln Aktionspackung unterstützt der Kondomhersteller Ritex den NABU- Vogelschutz mit 10.000 EUR. Nicht nur der Schutz der Natur ist dem Bielefelder Unternehmen wichtig, sondern auch der der Verbraucher: die Sonderedition enthält neben 8 PRO NATURE Classic Kondomen auch zusätzlich 2 der neuen PRO NATURE Feeling Kondome.

Im Mittelpunkt der Kooperation stehen auch wieder zwei der bekanntesten Mitmachaktionen des NABU: die "Stunde der Gartenvögel" im Frühjahr sowie die "Stunde der Wintervögel" im Januar. Jedes Jahr beteiligen sich Hunderttausende Menschen daran, indem sie Vögel zählen und ihre Beobachtungen melden. Die gewonnenen Daten liefern wichtige Erkenntnisse über Bestandsentwicklungen und helfen, gezielte Schutzmaßnahmen abzuleiten.

"Der Name der Aktionspackung sorgt bewusst für ein Schmunzeln, doch das Anliegen dahinter ist ernst", sagt Natalie Fiedel, Pressesprecherin Ritex. "Als Unternehmen möchten wir unsere Reichweite nutzen, um auf den Schutz heimischer Vogelarten aufmerksam zu machen und gemeinsam mit dem NABU dazu motivieren, selbst aktiv zu werden.

Auch der NABU begrüßt die Kooperation: "Vogelschutz braucht Aufmerksamkeit in allen Teilen der Gesellschaft. Partnerschaften wie diese helfen uns, neue Zielgruppen zu erreichen und für Aktionen wie die Stunde der Garten- und Wintervögel zu begeistern", so Anette Wolff, Projektmanagerin Unternehmenskooperationen beim NABU.

Die neue Aktionspackung ist ab sofort im Handel erhältlich.

Weitere Informationen zur Aktionspackung, zur Ritex x NABU Kooperation sowie zum Engagement des NABU finden Sie hier:

https://www.ritex.de/kondome/gut-zu-voegeln

www.ritex.de/nabu-kooperation

www.NABU.de/wir-ueber-uns

Ritex ist einer der führenden deutschen Hersteller von Marken-Kondomen und steht seit Jahrzehnten für Qualität, Verantwortung und Aufklärung.

Ritex GmbH

Über Ritex

Die Ritex GmbH wurde 1948 gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt seit über 75 Jahren Kondome und Gleitmittel, welche ausschließlich in Deutschland hergestellt werden. Die Jahreskapazität beträgt 120 Millionen Kondome. Besonders strenge Qualitätskontrollen sorgen für überzeugende Sicherheit. Jedes Ritex Kondom wird einzeln elektronisch geprüft.

Über den NABU

Mit mehr als 960.000 Mitgliedern und Fördernden ist der 1899 gegründete NABU der älteste und mitgliederstärkste Umweltverband Deutschlands. Der NABU engagiert sich für den Erhalt der Lebensraum- und Artenvielfalt, den Klimaschutz sowie die Nachhaltigkeit der Land-, Wald- und Wasserwirtschaft. Der NABU begeistert für die Natur und fördert naturkundliche Kenntnisse für ein aktives Naturerleben.