Mitarbeitende in Schweizer Unternehmen sehen KI als Chance

Wallisellen (ots)

Künstliche Intelligenz ist im Berufsalltag angekommen. Das zeigt eine Umfrage von HP Schweiz in Zusammenarbeit mit dem IT-Fachmedium Netzwoche durchgeführt wurde. Die Ergebnisse verdeutlichen: Die grosse Mehrheit der Befragten steht dem Einsatz von KI positiv gegenüber, was sich auch in ihrer Einstellung zur Arbeit widerspiegelt.

Zeitersparnis und Kreativitätsförderung als wichtigste Vorteile

Über 90 Prozent der Befragten bewerten den Einsatz von KI am Arbeitsplatz als positiv. 85 Prozent fühlen sich gut über das Thema informiert und 61 Prozent nutzen KI bereits regelmässig. Besonders beliebt bei den Befragten ist die Nutzung von Large-Language-Modellen, wie z.B. ChatGPT (87 %) oder Sprach- und Übersetzungsmodellen, wie z.B. DeepL oder Grammarly (63 %). KI kommt am häufigsten bei Recherchearbeiten / Informationsbeschaffung (60 %), im Marketing (Text-, Bild-/Videoerstellung) (53 %) sowie in der Datenanalyse / Reporting (50 %) zum Einsatz.

Mit 88 Prozent wird die Zeitersparnis mit Abstand als grösster Nutzen von KI bewertet - dieser Aspekt ist besonders wichtig für Mitarbeitende in kleineren Unternehmen. Mehr als die Hälfte der Befragten nennt die Kreativitätsförderung (52 %) als weiteren Vorteil von KI. Nicht zuletzt wird KI auch zur Fehlerreduktion (36 %) eingesetzt. Viele wünschen sich, künftig Routineaufgaben wie Datenanalysen (59 %), das Verfassen von E-Mails (43 %) oder Recherchearbeiten (50 %) an die KI abgeben zu können.

Datenschutz als grösstes Risiko bei der Nutzung von KI

Datenschutz und Sicherheitsbedenken werden von der grossen Mehrheit der Befragten (78 %) als grösstes Risiko bei der Nutzung von KI angesehen. Daneben bereiten die technologische Abhängigkeit (68 %) und der Verlust menschlicher Kreativität (63 %) Sorgen. Der Wegfall von Arbeitsplätzen wird von knapp einem Drittel (29 %) der Befragten als weiteres Risiko beim Einsatz von KI gesehen. Wer KI allerdings positiv gegenübersteht, sieht Letzteres seltener als Risiko an als die Abhängigkeit von der Technologie.

Als grösste Hürden für eine stärkere Integration von KI in den Arbeitsalltag nennen die Befragten gleichermassen Datenschutzbedenken (33 %), fehlendes Know-how (30 %) und Zeitmangel (30 %). Auch eine unzureichende Infrastruktur oder Tools sind für 25 Prozent ein Hindernis für die Nutzung von KI. Gleichzeitig zeigt sich: 42 Prozent sehen keine Hindernisse und haben KI bereits erfolgreich in ihren Arbeitsalltag integriert.

"Um das volle Potenzial von KI am Arbeitsplatz zu nutzen, brauchen Unternehmen klare Leitlinien und praxisnahe Schulungen. Wenn wir Vertrauen, Sicherheit und die richtigen Tools kombinieren, automatisiert KI nicht nur Aufgaben - sie befähigt Teams, neue Ideen zu entwickeln und in der Arbeitswelt von morgen erfolgreich zu sein", sagt Peter Zanoni, Managing Director HP Schweiz.

Offenheit gegenüber KI wirkt sich positiv auf Arbeitsbeziehung aus

Fast 90 Prozent der Befragten geben an, eine sehr positive oder eher positive Beziehung zur Arbeit zu haben. Wer KI regelmässig nutzt, empfindet seine Tätigkeit häufiger als erfüllend und motivierend. Personen, die KI nur oberflächlich kennen oder ihr skeptischer gegenüberstehen, sind zwar ebenfalls überwiegend zufrieden, nehmen ihre Arbeit aber auch als leicht belastend wahr. Je vertrauter der Umgang mit KI ist, desto grösser ist das Vertrauen in die eigene Zukunft: 92 Prozent der Befragten glauben, dass ihre Kompetenzen auch künftig gefragt sein werden.

Für die Online-Umfrage wurden zwischen dem 1. September und dem 24. Oktober 2025 101 Mitarbeitende aus Unternehmen in der Deutschschweiz befragt. Es wurde zwischen folgenden Unternehmensgrössen unterschieden: Kleinstunternehmen (1-9 Mitarbeiter:innen), kleine Unternehmen (10-49 Mitarbeiter:innen), mittelgrosse Unternehmen (50-249 Mitarbeiter:innen) und grosse Unternehmen (ab 250 Mitarbeiter:innen).

