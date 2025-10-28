localsearch

Così le PMI non fanno certo regali al mondo digitale

Bild-Infos

Download

Zurigo (ots)

Secondo uno studio condotto da localsearch e dalla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU), le PMI svizzere non sfruttano appieno il potenziale del mercato digitale. La prova è il profondo divario tra le esigenze della clientela e l'offerta digitale disponibile. La nuova generazione di digitalONE aiuta le PMI ad avere successo in un mondo digitale in continua evoluzione.

Il mondo digitale sta cambiando a tutta velocità. L'intelligenza artificiale, i nuovi sistemi di ricerca e prenotazione e le varie piattaforme rivoluzionano il modo in cui la clientela cerca offerte, le confronta e prenota i propri servizi.

Ma le PMI svizzere arrancano dietro a questo cambiamento, come dimostra in modo lampante lo studio "PMI Digital Pulse 2025" condotto da localsearch e dalla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU). Ne emergono chiaramente due lacune fondamentali e un fattore trainante per il futuro.

Lacuna nelle informazioni digitali : l'82 percento della popolazione svizzera desidera potersi informare online sui servizi delle PMI, ma soltanto il 36 percento delle aziende prese in esame possiede un sito web.

: l'82 percento della popolazione svizzera desidera potersi informare online sui servizi delle PMI, ma soltanto il 36 percento delle aziende prese in esame possiede un sito web. Lacuna nella prenotazione digitale: il 77 percento della popolazione desidera poter prenotare appuntamenti online e per il 56 percento la possibilità di farlo è un fattore centrale per scegliere a chi rivolgersi. Eppure soltanto il 3 percento di tutte le PMI svizzere offre questa opzione sul proprio sito web.

il 77 percento della popolazione desidera poter prenotare appuntamenti online e per il 56 percento la possibilità di farlo è un fattore centrale per scegliere a chi rivolgersi. Eppure soltanto il 3 percento di tutte le PMI svizzere offre questa opzione sul proprio sito web. L'IA come fonte di informazioni del futuro: una persona su cinque utilizza già strumenti basati sull'intelligenza artificiale come ChatGPT o Copilot per cercare i servizi delle PMI e le relative informazioni. In futuro circa il 50 percento delle persone utilizzerà un assistente IA per svolgere queste funzioni.

Lo studio riporta inoltre che, per la ricerca di servizi offerti dalle PMI, la popolazione ricorre a una grande varietà di canali digitali, come motori di ricerca, piattaforme di valutazione, servizi basati sull'IA e social media. Per le PMI questo significa che da tempo la visibilità non è più decisiva soltanto su Google, ma anche su numerose piattaforme digitali contemporaneamente: dagli elenchi ai servizi di navigazione, fino ai social e agli strumenti basati sull'IA.

"La popolazione svizzera è pronta per il digitale, ma le PMI non lo sono ancora", conclude Stefano Santinelli, CEO di localsearch, che sottolinea: "Chi non costruisce un ponte digitale con la propria clientela rimane indietro e perde in termini di fiducia e fatturato".

digitalONE: il pacchetto all-in-one per rendere efficace il marketing online delle PMI

Con la nuova generazione di digitalONE, localsearch presenta un pacchetto all-in-one per un marketing online moderno, che prepara le PMI alla trasformazione digitale in modo semplice, efficiente e personalizzato. digitalONE combina visibilità automatizzata, presenza online professionale, tool di prenotazione online, sito web, webshop, gestione della reputazione online e altre funzioni per la comunicazione con la clientela. Nel pacchetto di base sono incluse gratuitamente risorse come tool di prenotazione, sito web, webshop e gestione della reputazione online ed è possibile estendere in modo flessibile le funzionalità in qualsiasi momento. La nuova generazione di digitalONE consente di ottenere con il minimo sforzo risultati misurabili, come un maggior numero di richieste, prenotazioni e vendite.

Presenza online su motori di ricerca e piattaforme IA: dati aziendali come orari o servizi, sempre corretti e aggiornati, vengono pubblicati automaticamente e in maniera uniforme su oltre 50 importanti motori di ricerca come Google, Apple Maps, Bing, local.ch o search.ch, oltre che su social, piattaforme IA e sistemi di navigazione.

dati aziendali come orari o servizi, sempre corretti e aggiornati, vengono pubblicati automaticamente e in maniera uniforme su oltre 50 importanti motori di ricerca come Google, Apple Maps, Bing, local.ch o search.ch, oltre che su social, piattaforme IA e sistemi di navigazione. Social e gestione centralizzata della reputazione online: una casella di posta elettronica centrale raggruppa il feedback della clientela in modo chiaro in un unico luogo e consente alle PMI di reagire rapidamente e in modo mirato alle recensioni grazie al supporto dell'IA. Un assistente IA aiuta a pianificare e pubblicare direttamente post professionali su Facebook, Instagram e simili con pochi clic.

una casella di posta elettronica centrale raggruppa il feedback della clientela in modo chiaro in un unico luogo e consente alle PMI di reagire rapidamente e in modo mirato alle recensioni grazie al supporto dell'IA. Un assistente IA aiuta a pianificare e pubblicare direttamente post professionali su Facebook, Instagram e simili con pochi clic. Prenotazione online e gestione digitale della clientela: uno tool di prenotazione integrato consente di fissare appuntamenti direttamente tramite il sito web, Google, local.ch, search.ch o i social. Inoltre, le PMI possono gestire centralmente i dati della loro clientela, ad esempio i contatti o la cronologia dei messaggi, e avviare campagne automatizzate basate su newsletter e SMS.

uno tool di prenotazione integrato consente di fissare appuntamenti direttamente tramite il sito web, Google, local.ch, search.ch o i social. Inoltre, le PMI possono gestire centralmente i dati della loro clientela, ad esempio i contatti o la cronologia dei messaggi, e avviare campagne automatizzate basate su newsletter e SMS. Sito web: un sito web ottimizzato per i dispositivi mobili e configurabile individualmente costituisce la base per una presenza digitale professionale.

un sito web ottimizzato per i dispositivi mobili e configurabile individualmente costituisce la base per una presenza digitale professionale. Web shop: i prodotti possono essere venduti online in modo rapido e semplice; una risorsa ideale per le PMI che non hanno ancora conoscenze informatiche.

Futuro garantito nell'era digitale

digitalONE non è soltanto un semplice tool, ma un servizio completo e orientato alle esigenze concrete: il team di localsearch affianca personalmente le PMI dall'allestimento iniziale all'ottimizzazione continua. In questo modo la vetrina digitale delle PMI è sempre aggiornata, professionale e convincente.

"La trasformazione digitale pone le PMI di fronte a nuove sfide. Chi oggi non è visibile, domani perderà clientela. Con digitalONE, le aziende assicurano la propria competitività", afferma Stefano Santinelli, CEO di localsearch.

Tra start-up, imprese familiari o imprese emergenti, più di 50 000 aziende svizzere si affidano già a digitalONE. Grazie a pacchetti flessibili a partire da CHF 69.- al mese, personalizzati in base a obiettivi e budget, digitalONE supporta il progresso digitale delle PMI.

Le PMI interessate possono prenotare in qualsiasi momento una consulenza gratuita e trovare la soluzione giusta con l'aiuto di specialisti. Sul sito web ufficiale di digitalONE sono disponibili ulteriori informazioni: digitalone.ch.

Trovate invece maggiori informazioni sullo studio "PMI Digital Pulse 2025" e il whitepaper a questo link. I grafici dello studio possono essere scaricati qui.

Chi è localsearch

localsearch è il partner leader nel settore del marketing e della pubblicità delle PMI svizzere e gestisce le più conosciute piattaforme di elenchi B2C. Il portafoglio prodotti di localsearch aiuta le aziende a essere trovate online, ad acquisire nuovi clienti e a fidelizzarli nel lungo periodo. Attraverso soluzioni semplici ed efficaci per il marketing online, una consulenza competente sul posto e un rapporto prezzo/prestazioni interessante, localsearch contribuisce al successo delle PMI svizzere nel mondo digitale. Inoltre, con local.ch e search.ch, localsearch gestisce e commercializza le piattaforme di elenchi e di prenotazione con la maggiore copertura in Svizzerae. Nella gamma di marchi localsearch rientrano inoltre la maggiore piattaforma svizzera di artigiani renovero, la piattaforma di Comuni e associazioni Localcities e il servizio di comparazione dei fornitori Comparazione CH.