Pistor Holding Genossenschaft

Pistor investit en Suisse romande et agrandit son Centre de Distribution à Chavornay

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rothenburg (ots)

Le grossiste Pistor voit un grand potentiel de marché en Suisse romande: au cours des cinq prochaines années, il souhaite augmenter son chiffre d'affaires régional de 20 %, pour atteindre 170 millions de francs. C'est pourquoi l'entreprise investit 5,6 millions de francs dans l'extension de son Centre de Distribution à Chavornay. Six nouvelles rampes pour camions avec raccordement ferroviaire verront le jour et les surfaces logistiques seront agrandies. Le premier coup de pioche vient d'être donné.

Le grossiste Pistor est en pleine expansion. Outre les boulangeries et les pâtisseries, il approvisionne également la gastronomie et des établissements de santé tels que des hôpitaux ou des maisons de retraite. Depuis près de 20 ans, l'entreprise dispose de son propre Centre de Distribution à Chavornay: la nuit, les marchandises commandées sont livrées par train du siège principal de Rothenburg (LU) à Chavornay, dans le canton de Vaud. Tôt le matin, elles sont acheminées par une flotte de 20 camions, progressivement convertie à l'électrique. Au total, plus de 20 000 tonnes de marchandises sont distribuées chaque année à plus de 1300 clientes et clients de Suisse romande - et la tendance est à la hausse. "Une clientèle de plus en plus nombreuse opte pour Pistor, en particulier dans la gastronomie", explique Thomas Gasser, COO. Les facteurs déterminants à cet égard sont la grande fiabilité de Pistor, l'efficacité de ses processus et la vaste gamme de produits. "Nous nous fixons des objectifs ambitieux. Notre chiffre d'affaires en Suisse romande doit augmenter d'un cinquième d'ici 2031", explique M. Gasser. Afin de réunir les conditions logistiques nécessaires à cette croissance, Pistor investit 5,6 millions de francs dans l'extension de son Centre de Distribution à Chavornay. En l'espace d'un an, six rampes supplémentaires pour camions avec raccordement ferroviaire ainsi que 400 mètres carrés supplémentaires de surfaces logistiques seront construits. À moyen terme, six nouveaux postes de chauffeurs seront créés, qui viendront s'ajouter aux 47 emplois existants.

Investissements à grande échelle

Pistor investit dans l'infrastructure logistique non seulement à Chavornay, mais aussi sur ses deux autres sites. "Nous voulons offrir à notre clientèle la meilleure et la plus moderne chaîne d'approvisionnement du marché", souligne Thomas Gasser. Ainsi, une extension à grande échelle du siège principal de Rothenburg est prévue. Par ailleurs, en mai de cette année, Pistor a fêté le premier anniversaire de son nouveau centre de distribution en Suisse orientale.