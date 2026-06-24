Pistor Holding Genossenschaft

Dès la première année, Pistor distribue 8700 tonnes de marchandises depuis son nouveau site de Suisse orientale

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Rothenburg (ots)

Avec près de 8700 tonnes de marchandises livrées de Sennwald (SG), le grossiste Pistor enregistre une très bonne première année d'exploitation de son nouveau centre de distribution. Le site dessert plus de 2000 clients de Suisse orientale, qui profitent de fréquences de livraison plus élevées et d'une chaîne d'approvisionnement durable.

Pistor livre des produits alimentaires et des consommables aux établissements de gastronomie, aux boulangeries et au marché de la santé. En mai 2025, l'entreprise a mis en service à Sennwald un centre de distribution de 9000 mètres carrés pour le marché de Suisse orientale: "Nous sommes très satisfaits de ce lancement", résume Thomas Gasser, COO. "Grâce à notre présence régionale, nous pouvons offrir à notre clientèle des fréquences de livraison plus élevées et établir un lien étroit avec elle. En outre, nous voulons attirer de nouvelles entreprises, surtout dans le secteur de la gastronomie". Actuellement, 11 camions livrent chaque jour des commandes à des clientes et clients dans les cantons de Thurgovie, de Saint-Gall, d'Appenzell (AI/AR), des Grisons et de Glaris ainsi que dans la Principauté du Liechtenstein. En moyenne, 40 tonnes de marchandises sont distribuées chaque jour. Selon Thomas Gasser, l'exploitation logistique a déjà atteint un très haut niveau, même si elle n'est pas encore parfaite: "Nous avons mis sur pied une nouvelle équipe de 16 personnes. Elle fait du très bon travail et va continuer à mieux se roder à l'avenir."

Moins de kilomètres sur la route et moins d'émissions de CO2 grâce au transport ferroviaire

La première année d'exploitation du nouveau centre de distribution l'a montré: le concept de développement durable porte ses fruits. Chaque jour, Pistor transporte 40 tonnes de marchandises en train de nuit de son siège principal de Rothenburg à Sennwald. Jusqu'à présent, ce sont ainsi près de 1,3 million de tonnes-kilomètres nettes qui ont été transférées de la route vers le rail. De plus, l'installation photovoltaïque sur le toit couvre une partie des besoins énergétiques: à ce jour, environ 392 000 kWh d'électricité ont été produits, ce qui correspond à la consommation annuelle de 87 ménages suisses. Comme l'énergie de chauffage provient de la géothermie, le bâtiment est entièrement alimenté par des sources renouvelables. Le concept de développement durable est complété par un réservoir souterrain et une installation de lavage à l'eau de pluie destinée aux camions et aux wagons.