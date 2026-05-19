Pistor Holding Genossenschaft

Thomas Keller devient membre du Conseil d'administration de Pistor Holding Genossenschaft

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Rothenburg (ots)

Pistor Holding Genossenschaft a tenu aujourd'hui à Lucerne sa 110e assemblée générale. Outre la réélection de Gérald Saudan, David Koller et Christophe Ackermann, l'assemblée générale a également permis l'élection, par les sociétaires, de Thomas Keller au Conseil d'administration.

Le grossiste Pistor, qui en plus d'approvisionner les boulangeries et les confiseries, fournit aussi des produits alimentaires et des articles Non-Food aux établissements gastronomiques et de santé, a tenu aujourd'hui son assemblée générale 2026 à l'hôtel Schweizerhof de Lucerne en présence d'environ 240 participantes et participants. Ils ont reconduit dans leurs fonctions, pour deux années supplémentaires, les boulangers-confiseurs Gérald Saudan, David Koller et Christophe Ackermann en tant que membres du Conseil d'administration. "Nous nous réjouissons de la confiance que les sociétaires accordent à notre travail", a déclaré Daniel Eichenberger, Président du Conseil d'administration. "Notre ambition reste de soutenir nos clientes et clients avec efficacité et fiabilité dans leur travail quotidien." En outre, Thomas Keller a été élu membre du Conseil d'administration de Pistor Holding Genossenschaft. Membre du Conseil d'administration de la filiale Pistor AG depuis quatre ans, il assume donc désormais une double fonction. Comme le précise Daniel Eichenberger, "Thomas apporte une perspective externe précieuse pour le développement de notre entreprise et de nos activités. L'ensemble du groupe d'entreprises Pistor profitera à l'avenir de cette perspective."

Réinvestissements dans l'infrastructure

Lors de l'assemblée générale de ce jour à Lucerne, les votants ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et l'affectation du bénéfice au bilan. Ils ont par ailleurs donné quitus aux organes de direction. Les investissements de Pistor dans l'infrastructure physique et numérique ont été l'un des principaux thèmes abordés lors de l'assemblée générale. L'entreprise a notamment rénové les installations logistiques de son siège principal à Rothenburg, inauguré un nouveau centre de distribution pour la Suisse orientale à Sennwald et étendu la place de marché en ligne Mercanto à un assortiment de 77 000 articles. "Nous en sommes convaincus: notre mission en tant que coopérative consiste à agir sur le long terme et à investir des moyens financiers au profit de notre clientèle. C'est précisément ce que nous faisons aujourd'hui et ferons demain", affirme Daniel Eichenberger.