Norton Peak révolutionne la relation client en horlogerie / en faisant de chaque acheteur un véritable co-propriétaire de la marque.

Une nouvelle ère pour les montres suisses

Née d'une passion pour le design et profondément inspirée par l'esprit de la montagne, Norton Peak incarne une nouvelle génération d'horlogerie suisse : sans compromis, transparente, participative.

Parallèlement au développement de produits d'exception, la marque réinvente la relation entre l'horloger et le client en lui offrant un rôle inédit - celui de partenaire et co-acteur de la marque. Un concept unique. Une aventure exclusive.

Norton Peak : un univers, une histoire, un état d'esprit

9 juin 1924, sans oxygène, Edward Norton atteint 8'573 m. dans la face nord de l'Everest. Faisant référence à cet exploit inégalé pendant 30 ans, Norton Peak exprime avant tout un état d'esprit : celui des aventuriers modernes, passionnés, déterminés, intransigeants sur la qualité des produits.

Produites en Suisse à un petit nombre d'exemplaires, les montres Norton Peak se distinguent par leur design acéré, brut, minéral, inspiré des lignes anguleuses des roches montagneuses. Chaque pièce se veut un hommage à la nature extrême - une montre racée, épurée, à l'ADN fort et immédiatement reconnaissable.

"It's not just a timepiece, it's a tribute to the natural wonders that inspire us." (L. Cucinotta, founder)

Avec le NP Chrono 43, Norton Peak entre sur le marché avec une montre qui incarne une vision horlogère sans concession.

Conçu et dessiné en Valais, usiné et assemblé à Bienne, le boîtier du Chrono 43 est conçu pour allier légèreté, robustesse et performance : le titane grade 5 lui confère une solidité exceptionnelle, tout en restant remarquablement léger ; le verre et le fond saphir ajoutent une pureté cristalline, doublée d'une grande résistance.

Côté mouvement, le NP Chrono 43 est animé d'un chronographe automatique développé par La Joux-Perret. Le savoir-faire incomparable de la manufacture chaux-de-fonnière assure une réserve de marche de 60 heures, une précision rigoureuse et des finitions haut de gamme. Tous les mouvements sont certifiés par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC, "partenaire privilégié de l'excellence horlogère suisse "), gage de précision et de fiabilité.

Chaque montre Norton Peak possède sa masse oscillante personnalisée, dessinée sur mesure, qui renforce encore l'identité unique de chaque produit. Un QR code gravé dans la masse oscillante elle-même permet au détenteur de la montre d'accéder à sa propre application, réservée aux clients/actionnaires. Cet espace web constitue à la fois un lien entre la montre et son propriétaire et offre à ce dernier un accès direct à tout ce qui est lié à l'expérience Norton Peak.

Chaque détail du NP Chrono 43 traduit la même obsession de la marque : zéro compromis, ni sur la qualité, ni sur la performance, ni sur la durabilité.

Enfin, fruit d'un partenariat avec Helvetia Assurances, le nouveau NP Chrono 43 bénéficie d'une assurance " All risk " de deux ans. Cette prestation totalement inédite dans l'horlogerie suisse protège la montre contre le vol, la perte ou le dégât total.

En alliant efficience et transparence, Norton Peak redéfinit le luxe accessible et développe une politique de prix remarquablement attractive.

La transparence compte parmi les piliers de la stratégie de Norton Peak, y compris pour ce qui concerne les prix. Avec un ratio " prix de revient/prix de vente " oscillant entre 3 et 3.5, bien inférieur à ce qui se pratique dans l'horlogerie de luxe, la marque parvient à proposer des montres de luxe à des prix accessibles, sans faire aucune concession sur la qualité - chaque montre bénéficiant du label Swiss Made, symbole d'excellence et de savoir-faire horloger.

Contact direct avec le client, réduction du nombre d'intermédiaires et maîtrise complète de toute la chaîne e-commerce permettent un tel ratio, qui définit un " prix juste " pour une marque indépendante. Le NP Chrono 43 est ainsi proposé en pré-vente au prix spécial de CHF TTC 7'200.-, assurance " all risk " incluse, ce qui constitue un prix particulièrement attractif pour une montre en titane de cette qualité.

Enfin, et c'est capital, le prix de vente de la montre inclut une participation au capital-actions de la marque, comme nous l'expliquons ci-dessous.

"Breaking the rules to deliver unbeatable value." - Norton Peak Manifesto

Norton Peak réinvente la relation entre la marque et ses clients en transformant l'achat d'une montre en une expérience horlogère complète.

Norton Peak ne se contente pas de proposer un garde-temps : elle invite chaque client à devenir un véritable acteur de l'aventure. L'expérience commence par l'accès à un univers digital immersif, se poursuit avec la possibilité de personnaliser sa montre et son packaging, puis s'enrichit d'un suivi totalement transparent du processus de fabrication.

Mais l'innovation majeure réside ailleurs : adoptant un modèle totalement inédit dans l'horlogerie, Norton Peak ouvre 50% de son capital-actions aux 1'000 premiers clients*. Chaque acheteur devient ainsi actionnaire de la marque. Il prend part aux décisions stratégiques, contribue aux futurs projets de développement et bénéficie directement des performances de Norton Peak.

Be part of it : plus qu'une devise, une promesse. Celle d'une communauté qui façonne ensemble l'avenir de l'horlogerie.

* La participation au capital-actions s'établit par paliers dégressifs de 100 acheteurs : les 100 premiers acheteurs détiennent 10% du capital, les 100 acheteurs suivants détiennent 8% de la marque etc.

Entre la mythique Patrouille des Glaciers et Norton Peak, un partenariat au sommet

Norton Peak sera partenaire de la Patrouille des Glaciers en 2026 et 2028, en tant que " Official Timekeeper " de l'événement. Cette collaboration s'impose comme une évidence : l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, l'engagement et l'humilité - autant de valeurs portées par la Patrouille - résonnent pleinement avec l'ADN de Norton Peak. Même la devise emblématique de la course, " Ensemble, au coeur de l'effort ", fait écho au " Be part of it " de Norton Peak, rappelant que la performance se construit avant tout collectivement.

À propos de Norton Peak

Fondée en Valais (Suisse) par Lucas Cucinotta, Norton Peak est une marque indépendante qui bouscule les codes de l'horlogerie contemporaine. Alliant excellence mécanique et vision participative, elle s'adresse à une nouvelle génération d'amateurs de belles montres - exigeants, curieux et impliqués. Un concept fort, une communauté soudée, une aventure partagée.

À propos du fondateur

Passionné de longue date par le design et l'horlogerie, Lucas Cucinotta a fondé sa première entreprise dans le digital à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, iomedia SA, son entreprise, compte parmi les principaux acteurs du web en Suisse romande. Dans le cadre de ses activités digitales, Cucinotta a accompagné durant 25 ans une grande marque horlogère suisse dans ses développements numériques. Ce contact étroit avec la quasi-totalité de la chaîne de valeurs horlogères n'a eu de cesse d'attiser sa passion, jusqu'à, progressivement, lui donner l'impulsion de lancer l'entreprise qui réalisera les produits dont il rêve.

Forte d'une quinzaine de personnes, iomedia met à disposition de Norton Peak toutes les compétences digitales nécessaires au déploiement numérique de la marque.

