Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Sur la route, les camions passent le message : on s'arrête pour les enfants

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Vernier/Ostermundigen (ots)

La campagne nationale "Observer, ralentir, s'arrêter" du TCS pour la sécurité sur le chemin de l'école franchit une nouvelle étape. Avec l'initiative "Je m'arrête pour chaque enfant", elle s'invite désormais directement dans le trafic et s'affiche sur des camions, là même où l'attention et les décisions de conduite sont déterminantes. Cette déclinaison sera lancée officiellement au Trucker Festival à Interlaken et est menée en collaboration avec l'Association suisse des transports routiers ASTAG et l'association professionnelle Les Routiers Suisses.

L'an dernier, 388 enfants ont été blessés sur le chemin de l'école en Suisse. Pour y faire face, le TCS a lancé une campagne de sécurité routière dont le slogan est "observer, ralentir, s'arrêter". Déployée à l'échelle nationale, la campagne réalisée par le TCS sur mandat du Fonds de sécurité routière (FSR), franchit aujourd'hui une nouvelle étape. En effet, alors qu'elle marque l'espace public et sensibilise les usagers de la route aux abords des écoles depuis l'été 2025, elle s'ancre désormais encore davantage dans le quotidien, en faisant de la prévention au coeur même du trafic.

Le message prend la route

En complément des affiches disposées le long des routes, le message de prévention prend désormais la route. Il s'affiche sur des camions, qui deviennent de véritables supports mobiles de prévention. Au coeur de cette démarche, les chauffeurs professionnels jouent un rôle clé. Avec leur véhicule, ils parcourent chaque année plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et sillonnent le réseau routier en diffusant le message "Je m'arrête pour chaque enfant".

Leur métier exige une attention constante, une bonne anticipation des dangers et une conduite adaptée aux situations, en particulier là où des enfants peuvent être présents. Leur expérience en fait des ambassadeurs crédibles de la sécurité du chemin de l'école. Par leur participation à cette initiative portée avec l'ASTAG et Les Routiers Suisses, les conductrices et conducteurs professionnels envoient un message clair en faveur d'un comportement respectueux et responsable dans la circulation routière.

Apposé sur des véhicules en circulation, le message de la campagne est visible dans des situations concrètes - aux carrefours, dans le trafic ralenti ou à l'approche des passages piétons. Il accompagne ainsi les situations réelles de conduite et rappelle l'importance d'adopter un comportement attentif, notamment en présence d'enfants.

Des routiers qui diffusent le message

Les entreprises de transport et leurs chauffeurs peuvent participer concrètement à l'initiative en apposant le message sur leurs véhicules. Un autocollant au format A4 sera mis à disposition. Facile à apposer soi-même, il portera le message "Je m'arrête pour chaque enfant" et pourra être installé sur différentes parties visibles du véhicule, notamment à l'arrière ou sur les côtés, afin d'être vu par les autres usagers de la route dans les situations de trafic quotidien. Pour les entreprises disposant de flottes importantes, des habillages personnalisés de camions sont également prévus, en particulier pour les flancs et les bâches des camions.

Coup d'envoi à Interlaken

Le lancement officiel de la campagne aura lieu du 26 au 28 juin 2026 lors du Trucker Festival à Interlaken, l'un des principaux rendez-vous de la branche du transport en Suisse. Cet événement permettra d'ancrer la campagne au plus près du terrain, dans un environnement où se rencontrent professionnels et grand public. Sur place, plusieurs actions seront mises en oeuvre pour donner vie à la campagne : des camions porteront le message "Je m'arrête pour chaque enfant" et serviront de supports visibles. Les participantes et participants pourront s'engager directement en signant un véhicule aux couleurs de la campagne et en repartant avec un autocollant pour leur propre camion.