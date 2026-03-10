SRG SSR

Invitation aux médias - présentation des nouveaux membres du Comité de direction SSR

Berne (ots)

Jean-Michel Cina, président du Conseil d'administration de la SSR, Susanne Wille, directrice générale de la SSR, et Lukas Bruhin, président de SRG Deutschschweiz (SRG.D), présenteront officiellement les trois personnes élues aux postes de direction SRF, direction de l'Offre SSR et de direction Opérations SSR le mercredi 11 mars 2026.

Nous prions les journalistes de bien vouloir s'inscrire à la conférence de presse par e-mail à medienstelle.srg@srgssr.ch. Après la présentation il sera possible de réaliser de brèves interviews avec les intervenant.es. Merci de spécifier vos besoins (média, langue).

Le communiqué de presse correspondant sera envoyé le matin avant la présentation officielle.

Date

Mercredi 11 mars, à partir de 14 h 00

Lieu

Schwarztorstrasse 21, 3007 Berne

Grande salle du rez-de-chaussée

Veuillez vous annoncer à votre arrivée à l'accueil