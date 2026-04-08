Pistor Holding Genossenschaft

Pistor augmente son chiffre d'affaires à 858 millions de francs

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Rothenburg (ots)

Le grossiste Pistor de Rothenburg a enregistré une croissance de 3,7% au cours de l'exercice 2025. Cette croissance a été portée par l'approvisionnement de la Gastronomie, premier segment de Pistor en termes de chiffre d'affaires. Le segment Boulangerie-Confiserie est resté stable. Le bénéfice final s'est élevé à 26,2 millions de francs. Il sera utilisé pour développer l'infrastructure logistique et numérique.

Pistor, fournisseur spécialisé dans la boulangerie, la gastronomie et le marché de la santé, a clôturé son dernier exercice de manière satisfaisante: le chiffre d'affaires s'élève à 857,8 millions de francs, en hausse de 3,7% par rapport à l'exercice précédent. Tandis que le segment de la Boulangerie-Confiserie a progressé de 1,3%, Pistor a réalisé 5,8% de recettes supplémentaires dans le secteur de la Gastronomie, qui représente ainsi 54% du chiffre d'affaires total. Patrick Lobsiger, CEO de Pistor, est satisfait de ce résultat: "Nous avons atteint nos objectifs de croissance et avons pu nous développer de manière stable sur le plan financier. En misant sur plusieurs secteurs d'activité, nous créons une base solide pour l'avenir." L'un de ces secteurs d'activité est la place de marché en ligne B2B Mercanto, qui connaît un essor considérable. L'offre comprend désormais 77 000 articles de fournisseurs Food et Non-Food les plus divers, soit 47 000 de plus que l'année passée. "Le succès de Pistor repose sur une chaîne d'approvisionnement hautement efficace, notre fiabilité et l'innovation numérique", explique Patrick Lobsiger. "Comme nous progressons constamment dans tous les domaines, nous envisageons l'avenir avec confiance."

Les investissements dans les infrastructures influencent le bénéfice

Pistor investit depuis plusieurs années dans son infrastructure logistique et numérique. En 2025, le grossiste a ouvert un nouveau Centre de distribution à Sennwald, depuis lequel il peut livrer la clientèle de Suisse orientale de manière plus efficace, plus rapide et plus durable. En outre, l'entrepôt de petites pièces du siège principal de Rothenburg a été modernisé, une grande partie des toits a été équipée de panneaux solaires, sept nouveaux camions électriques ont intégré la flotte et plusieurs projets logiciels ont été mis en oeuvre. Les charges correspondantes ont eu des répercussions sur le bénéfice: il marque un léger recul par rapport à l'année précédente à 26,2 millions de francs (26,8 millions de francs). "Grâce à notre structure coopérative, nous pouvons penser et agir à long terme en tant qu'entreprise", souligne Patrick Lobsiger. "Nous réinvestissons nos revenus dans le développement de nos avantages clients. C'est précisément la clé du succès à long terme de Pistor."