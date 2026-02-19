Pistor Holding Genossenschaft

Thomas Gasser, nouveau COO de Pistor

Rothenburg (ots)

À partir de mai 2026, Thomas Gasser sera le nouveau Chief Operating Officer (COO) du grossiste Pistor. Âgé de 45 ans, cet expert en logistique et chaîne d'approvisionnement aura pour mission de préparer les capacités logistiques de Pistor pour l'avenir. Thomas Gasser succède à Richard Betschart, qui prendra sa retraite après 19 années d'engagement auprès de l'entreprise.

Pistor, fournisseur spécialisé dans la boulangerie, la gastronomie et le marché de la santé, livre chaque année en toute fiabilité plus de 120 000 tonnes de marchandises dans toute la Suisse. Une performance derrière laquelle se cache un système logistique technologiquement avancé, avec des flux de marchandises aboutis, un pilotage numérique et des collaboratrices et collaborateurs qualifiés. C'est à Thomas Gasser (45 ans) que reviendra la tâche de développer cette logistique hautement automatisée afin de la préparer pour l'avenir. À partir de mai 2026, il sera responsable des centres de transbordement, de la distribution et du développement de l'infrastructure chez Pistor. Thomas Gasser a travaillé plusieurs années chez Migros avant d'être nommé COO de Brack.Alltron AG. "Nous sommes très heureux d'avoir pu recruter Thomas Gasser", souligne Daniel Eichenberger, président du Conseil d'administration. "Avec son expertise dans le domaine des systèmes logistiques automatisés, sa vaste expérience de direction et sa personnalité axée sur les valeurs, son profil est parfait pour notre entreprise". De plus, Thomas Gasser possède un bagage académique convaincant: il est formé dans des domaines d'avenir tels que la transformation numérique ou la gestion des chaînes d'approvisionnement et est diplômé de l'Université de Saint-Gall, de l'IMD de Lausanne et de la Harvard Business School.

Richard Betschart prend sa retraite après 19 années remarquables

L'actuel titulaire du poste, Richard Betschart, travaille chez Pistor depuis 19 ans en tant que responsable de la logistique et membre de la Direction. Il prendra sa retraite à la fin du mois de juin 2026. Daniel Eichenberger, président du Conseil d'administration, rend hommage à Richard Betschart: "Grâce à lui et à son équipe, Pistor dispose d'une logistique innovante et de la chaîne d'approvisionnement la plus efficace du marché." Ces dernières années, d'importants investissements ont en outre été réalisés dans l'automatisation de la logistique et dans l'infrastructure numérique pour mieux servir la clientèle. "Je pense que Pistor est parfaitement parée pour l'avenir et je tiens à remercier chaleureusement Richard Betschart pour son engagement", a déclaré Daniel Eichenberger.