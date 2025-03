Pistor Holding Genossenschaft

Pistor spart dank neuem Erdspeicher über 100'000 Liter Heizöl

Rothenburg (ots)

Die Grosshändlerin Pistor hat an ihrem Hauptsitz in Rothenburg einen der grössten Erdwärmespeicher der Zentralschweiz in Betrieb genommen. Pro Jahr spart der Speicher über 100'000 Liter Heizöl und 330 Tonnen CO2 ein. Für den Bau hat das Unternehmen eine Million Franken in die Hand genommen - eine Investition, die sich auszahlen wird.

75 Bohrungen mit einer Tiefe von 250 Metern: Der neu gebaute Erdwärmespeicher des Rothenburger Bäckerei-, Gastro und Healthcare-Zulieferers Pistor ist gemäss "Geoportal Luzern" und weiteren Quellen einer der grössten der Zentralschweiz. Über den Sommer des letzten Jahres hinweg wurde er mit Wärme gespeist, seit Anfang Winter läuft er nun auf Hochtouren. "Das klappt derart reibungslos, dass wir bislang keinen Tropfen Heizöl verheizen mussten", freut sich Pistors Infrastruktur-Verantwortlicher Michael Waser. Pro Jahr spart Pistor dadurch über 100'000 Liter Heizöl und verhindert die Freisetzung von 330 Tonnen CO2 - gleich viel, wie bei über 200 Direktflügen von Zürich nach Tokio freigesetzt würde. Die Baukosten von rund einer Million Franken würden durch den Wegfall der Heizöl-Kosten amortisiert, erklärt Waser: "Wir rechnen damit, dass uns der Erdspeicher mittelfristig Geld sparen wird."

Kundenansprüche als Antrieb

Pistor ist eine Genossenschaft. Entsprechend viel unternimmt sie, um ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltig zu handeln. "Nachhaltigkeit ist nicht nur uns selbst ein grosses Anliegen, sondern auch für unsere Kundinnen und Kunden", weiss Michael Waser. Diese stellen vermehrt Ansprüche an möglichst sozialverträgliche und umweltschonende Lieferketten - "wir erfüllen sie", sagt der Infrastruktur-Leiter. So hat Pistor zwölf elektrische Lastwagen in ihrer Flotte, bezieht ausschliesslich Strom aus erneuerbaren Energien, baut und renoviert mit nachhaltigen Materialien und transportiert ihre Produkte per Zug von Verteilzentrale zu Verteilzentrale. Allein dank dieses Bahntransports werden jährlich 785 Tonnen CO2 eingespart.

