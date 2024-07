Pestalozzi AG

60 Jahre Willy Schneider AG: Eine Erfolgsgeschichte aus Olten

Olten (ots)

Von der Isolation zur High-Tech-Blechbearbeitung

Vor 60 Jahren legte Willy Schneider gemeinsam mit einer Handvoll Mitarbeitender in seiner Garage in Wangen bei Olten den Grundstein zur heutigen Erfolgsgeschichte der WSO. Das Unternehmen startete mit der Isolation von Lüftungen, Leitungen, Armaturen und Industrie in der ganzen Schweiz und spezialisierte sich in den 90er Jahren auf die Produktion von Feinblech-Halbfabrikaten. Heute beschäftigt die WSO rund 25 hochqualifizierte Blechbearbeitungsspezialisten und gehört landesweit zu den führenden Unternehmen in der Blechverarbeitung.

Die WSO ist bekannt für ihre hochwertigen Produkte im Bereich der Blechverarbeitung. Wer passgenaue Produkte im Bereich technische Dämmungen für Wärme-, Kälte- und Schallschutz oder Spezialanfertigungen für Bau und Industrie sucht, findet bei der WSO die passende Beratung und Lösung. Egal ob Grossmengen für Fernwärmeprojekte, Industrie oder individuelle Einzelanfertigungen. Der Oltener Blechbearbeitungsspezialist beliefert rund 140 Fachkunden aus den Bereichen Bau und Industrie und verarbeitet jährlich über 500 Tonnen Aluminium und Chromstahl.

Hohe Lieferverfügbarkeit und rasche Zustellung: Ein unverzichtbarer Standard

"Die Zukunft wird uns künftig noch mehr Schnelligkeit, Agilität und Flexibilität abverlangen. Unser umfangreiches Warenlager nimmt bereits heute rund ein Drittel unserer Fläche ein, Tendenz steigend. Unsere Halbfabrikate müssen jederzeit lieferfähig sein, um unseren Kunden maximale Flexibilität zu bieten. Über 100 Tonnen an Alucoils sind bei der WSO durchschnittlich an Lager, darunter 0.6 mm bis 1.0 mm dickes Blech in Aluminium, glatt, oder Stucco. Für ganz spezielle Projekte verwenden wir auch gerne farbiges Blech und für die Lebensmittelindustrie arbeiten wir mit Chromstahl", so Niederlassungsleiter Adrian Calvelo. "Über die Jahre beständig ist, dass wir uns immer mit oberster Priorität für die Bedürfnisse und Interessen unserer Kunden einsetzen und auch künftig alles daran setzten werden, hochwertige Produkte herzustellen, die dem Zeitgeist entsprechen und dem Endverbraucher einen hohen Nutzen bringen."

Synergieeffekte und Netzwerkerweiterung durch Integration in die traditionsreiche Schweizer Pestalozzi Gruppe

Seit 2021 ist WSO Teil der Pestalozzi Gruppe, einem auf Stahltechnik, Haustechnik und Gebäudehülle spezialisierten Schweizer Händler und Dienstleister für Baugewerbe und Industrie. Das 260-jährige Familienunternehmen mit Hauptsitz in Dietikon beschäftigt an knapp 20 Standorten über 400 Mitarbeitende und freut sich über den das Netzwerk optimal ergänzenden und verstärkenden Firmenzuwachs. "Mit einem modernen Maschinenpark, einem starken und engagierten Team, verlässlichen Partnern, hochwertigen Produkten und erfolgreichen Kunden ist die WSO bestens für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet. Wir pflegen innerhalb der Pestalozzi Gruppe eine langfristige orientierte Firmenphilosophie. Alle Entscheidungen, die getroffen werden, sollen uns und unseren Kunden langfristig Erfolg bringen. Deswegen passt die WSO auch gut zu uns und deshalb haben wir uns dieses Jahr entschieden, das Geschäftshaus der WSO in Olten zu kaufen, um den Standort für die WSO langfristig zu sichern", so Matthias Pestalozzi, Inhaber der Pestalozzi Gruppe. "Die Gruppenzugehörigkeit bringt für die WSO noch weitere Vorteile mit sich: Mit der Transstahl AG haben sie einen hauseigenen und entsprechend flexiblen und massgeschneiderten Spediteur in der Familie und mit der ebenfalls zur Gruppe gehörenden Gabs AG einen kompetenten Materiallieferanten, mit einem der schweizweit grössten Materiallager und riesiger Sortimentsauswahl im Bereich Alu und Blech an ihrer Seite", ergänzt Stephan Muntwyler, Geschäftsführer der WSO und der Gabs AG.

Jubiläumsevent: Kunden feiern mit

Anlässlich des diesjährigen Jubiläums lud die WSO im Juli zu einem festlichen Kundenevent ein. Über 50 Gäste kamen nach Olten, um bei bestem Sommerwetter zu feiern und auf die gute Zusammenarbeit und die gemeinsame Zukunft anzustossen. Auch der Sohn des Gründers, René Schneider, war unter den Jubiläumsgästen und freute sich mindestens genauso wie Gastgeber und Niederlassungsleiter Adrian Calvelo, über die vielen positiven Aussagen zur WSO der anwesenden Kunden. Neben guten Gesprächen, kulinarischen Köstlichkeiten und mottogetreuer Unterhaltung, bot der Anlass den Kunden die Gelegenheit, die Produktionshalle und das Lager der WSO zu besichtigen und das versierte Produktionsteam in Aktion zu erleben. "Pro Tag liefern wir 8 bis 30 Paletten Blechformteile in die ganze Schweiz, typischerweise innerhalb von 24 Stunden", erklärte Pali Gjergjaj, langjähriger Produktionsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung, den Jubiläumsgästen stolz. "Durch die konsequente Nutzung von Europaletten minimieren wir Verpackungsabfall und gewährleisten, dass auch filigrane Sonderanfertigungen unversehrt am Zielort eintreffen." Ein rundum gelungenes Fest, das die Gäste und das Team der WSO noch lange in bester Erinnerung behalten werden. Gemeinsam wurde das Glas auf die kommenden 60 Jahre Firmengeschichte erhoben.