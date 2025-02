Pistor Holding Genossenschaft

Pistor wächst auf 700 Mitarbeitende

Rothenburg

Das Wachstum der Grosshändlerin Pistor hält an: Neu zählt das Rothenburger Unternehmen 700 Mitarbeitende, 100 mehr als noch vor zwei Jahren. Pistor zählt damit zu den grössten Arbeitgebern der Zentralschweiz - und will weitere Stellen schaffen.

Die Grosshändlerin und Dienstleisterin Pistor baut ihr Geschäft laufend aus. Nebst Bäckereien beliefert das Rothenburger Unternehmen auch die Gastronomie sowie Gesundheitsbetriebe mit Lebensmitteln, Non-Food-Produkten und Medizinalverbrauchsartikeln. Zuletzt konnte Pistor zwei Jahre in Folge einen Umsatzrekord aufstellen. "Wir wollen die beste Partnerin für unsere Kundinnen und Kunden sein", erklärt Personalleiterin Michèle Waeber. "Um ihnen stets einen innovativen, zuverlässigen Service zu bieten, stocken wir unser Personal in allen Unternehmensbereichen auf". Allein in den letzten zwei Jahren seien 100 Mitarbeitende hinzugekommen. Mit einem Personalbestand von neu 700 zählt Pistor zu den grössten Arbeitgebern in der Zentralschweiz. Im selben Stil soll es auch in Zukunft weitergehen, unterstreicht Waeber: "Wir sehen für das laufende Jahr zahlreiche weitere Stellen vor - und zwar über alle Berufsgruppen hinweg."

Mit Unternehmenskultur punkten

Um sich im Arbeitsmarkt abzuheben, bietet das Unternehmen verschiedene Vorteile - beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle, ein Personalrestaurant mit vergünstigten Menüs oder Freizeiterlebnisse. "Vor allem aber zeichnet uns unsere persönliche, kollegiale Unternehmenskultur aus", sagt Michèle Waeber. So belegte Pistor dieses Jahr am schweizweiten "Swiss Arbeitgeber Award" den zweiten Platz. "Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

