Vantage Australia feiert 2024 ein Jahr voller Meilensteine

Vantage Markets feiert ein herausragendes Jahr 2024, das von rekordverdächtigen Erfolgen, bedeutsamen Partnerschaften und wirkungsvollen Beiträgen zur Gemeinschaft geprägt ist. Von der Anerkennung in der Branche bis hin zu Initiativen im Bereich der sozialen Verantwortung spiegelt dieses Jahr das Engagement von Vantage für Spitzenleistungen, Innovation und die Förderung von Händlern weltweit wider.

Vantage erhielt 26 prestigeträchtige Branchenauszeichnungen im Jahr 2024 – eine 1,6-fache Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Diese Auszeichnungen würdigen die führende Rolle des Unternehmens in den Bereichen Handelsinnovation, Kundenservice und Technologie und bestätigen seine Position als globale Trading-Plattform der Spitzenklasse.

Dieses Jahr markierte die dreijährige Partnerschaft von Vantage mit McLaren Racing, eine Zusammenarbeit, die auf gemeinsamen Werten wie Geschwindigkeit, Präzision und Innovation beruht. Gemeinsam nutzten sie die globale Plattform des Motorsports, um mit Millionen von Fans und Tradern in Kontakt zu treten, und unterstrichen damit das Engagement von Vantage für Leistung und Zusammenarbeit.

2024 feierte Vantage auch sein 15-jähriges Bestehen: ein Meilenstein, der die Entwicklung von einer Einzelmarktplattform zu einem globalen Handelshaus widerspiegelt. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen Tradern modernste Tools, umfassende Schulungen und ein nahtloses Handelserlebnis geboten.

Jack Kelly, Vertriebsleiter, Vantage Australia, blickt auf das Jahr zurück:

„Das Jahr 2024 war für Vantage ein ganz besonderes Jahr. Wir haben 15 Jahre Innovation gefeiert, eine Rekordzahl an Branchenauszeichnungen erhalten und eine bemerkenswerte Partnerschaft mit McLaren Racing geschlossen – wir haben unser Engagement für Spitzenleistungen an allen Fronten unter Beweis gestellt. Auch in Zukunft werden wir uns dafür einsetzen, erstklassige Handelslösungen anzubieten und gleichzeitig Vertrauen, Innovation und sinnvolle Verbindungen zu unseren Kunden und Partnern zu fördern."

Über den geschäftlichen Erfolg hinaus hat Vantage mit der Vantage Foundation einen bedeutenden Beitrag zur Lösung wichtiger sozialer Probleme wie psychische Gesundheit, finanzielle Bildung und soziale Isolation geleistet. Durch die Unterstützung lokaler Wohltätigkeitsorganisationen und globaler Initiativen unterstreicht Vantage sein Engagement für den Aufbau stärkerer Gemeinschaften und für eine positive Veränderung.

Für die Zukunft will Vantage auf den Erfolgen von 2024 aufbauen und Innovationen vorantreiben, das Kundenerlebnis verbessern und seine Bemühungen ausweiten, um in der Handelsbranche und darüber hinaus eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.

