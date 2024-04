Pistor Holding Genossenschaft

Pistor: Waadtländer Christophe Ackermann in den Verwaltungsrat gewählt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rothenburg (ots)

Die Pistor Holding Genossenschaft führte heute in Lausanne ihre 108. ordentliche Generalversammlung durch. Neu in den Verwaltungsrat berufen wurde Christophe Ackermann, Geschäftsführer des Familienbetriebs "Ackermann Artisan Boulanger Sàrl" mit Filialen in Grandson und Lausanne. Er ersetzt Nicolas Taillens, der nach 12 Jahren die Amtszeitbegrenzung erreicht hat.

Die Grosshändlerin Pistor, welche nebst der Bäckerei- und Confiseurbranche auch Gastronomie- und Gesundheitsbetriebe mit Nahrungsmitteln und Non-Food-Artikeln beliefert, hielt heute ihre 108. Generalversammlung in Lausanne ab. Die Stimmberechtigten haben dabei in Christophe Ackermann einen Nachfolger für Verwaltungsrat Nicolas Taillens gefunden. Der 42-jährige Ackermann führt in dritter Generation den Familienbetrieb "Ackermann Artisan Boulanger Sàrl" mit Filialen in Grandson und neu in Lausanne. "Mit Christophe gewinnen wir einen jungen, innovativen Unternehmer", freut sich Pistor-Verwaltungsratspräsident Daniel Eichenberger. "Seine Fachkompetenz und seine zukunftsgerichtete Denkweise wird Pistor zugutekommen."

Zwei Verwaltungsräte bestätigt

Die bestehenden Verwaltungsräte Gérald Saudan und David Koller wurden von den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern für zwei Jahre wiedergewählt. Komplettiert wird das Gremium durch Daniel Eichenberger, Anton Froschauer, Katharina Barmettler-Suter, Antonia Signer und Marco Berwert. Zudem hiessen die Stimmberechtigten an der heutigen Generalversammlung den Jahresbericht und die Jahresrechnung gut, genehmigten die Verwendung des Bilanzgewinnes und erteilten der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat Entlastung.

Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur

Verwaltungsratspräsident Daniel Eichenberger setzte den inhaltlichen Schwerpunkt der Generalversammlung auf Pistors Investitionen in die Digitalisierung und die logistische Infrastruktur. So wolle das Unternehmen einerseits das Online-Einkaufserlebnis für seine Kundschaft stärken. "Andererseits wollen wir die effizienteste, zuverlässigste und nachhaltigste Lieferkette am Markt bieten." Deshalb erweitert Pistor nicht nur ihren Hauptsitz in Rothenburg, sondern baut in der Ostschweiz eine neue Verteilzentrale und vergrössert ihre Lastwagenflotte laufend mit elektrischen Modellen. Das Ziel laute, so Eichenberger, das Unternehmen langfristig auf Erfolgskurs zu halten. "Dadurch werden unsere Kundschaft und insbesondere unseren Genossenschafter weiterhin von attraktiven Dienstleistungen profitieren."

---

LIZENZFREIE BILDER

www.pistor.ch/bildmaterial