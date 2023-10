Es ist wieder soweit – Ein regionales Znüni am Tag der Pausenmilch

Tierwohl in der Schweiz auf gutem Weg Am Milchforum mit dem Titel «Wieviel Tierwohl und Tiergesundheit will der Schweizer Milchmarkt» begrüsste SMP-Präsident Boris Beuret 120 Gäste am Institut Agricole de Grangeneuve. Nach Referaten von Matthew Robin, CEO der ELSA Gruppe, Luc Mirabito, Tierwohlspezialist am Institut de l’Elevage in Paris, Babette ...

Ein Dokument

mehr