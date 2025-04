Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Hikvision veröffentlicht ESG-Bericht 2024 und präsentiert THRIVE für eine bessere Zukunft

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Hikvision hat seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (Environmental,Social and Governance, ESG) für das Jahr 2024 veröffentlicht und damit zum siebten Mal in Folge seine ESG-Verpflichtungen und -Praktiken offengelegt. Insbesondere wurde die THRIVE-Nachhaltigkeitsphilosophie zum ersten Mal vorgestellt. Geleitet vom Leitbild „Tech for Good" hat Hikvision fünf Schwerpunktbereiche definiert: Harmonie, Zuverlässigkeit, Integrität, Wertschöpfungskette und Umwelt.

Nach einer gründlichen Überprüfung der globalen Richtlinien, ESG-Bewertungskriterien und Stakeholder-Perspektiven hat Hikvision drei wesentliche Themen identifiziert: „Technologische Innovation", ‚Cybersicherheit und Datenschutz' sowie ‚Reaktion auf den Klimawandel'.

Förderung des sozialen Fortschritts durch Innovation

Hikvision beschäftigt sich seit langem mit innovativen Ansätzen zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen. Im Bereich Stadtverwaltung hat Hikvision Verkehrsmanagementlösungen für über 300 Städte bereitgestellt und damit den Verkehrsfluss an über 53.000 Kreuzungen optimiert. Im Bereich der industriellen Digitalisierung hat Hikvision in Zusammenarbeit mit CHN Energy eine groß angelegte, in Echtzeit arbeitende und nicht-destruktive Technologie zur schnellen Analyse der Kohlequalität mittels Bi-Spektrum entwickelt, die die Einschränkungen herkömmlicher Methoden überwindet.

Mit seinem STAR Program for Social Good setzt Hikvision seine Technologien ein, um Wildtiere, die Umwelt und die Kultur zu schützen. Bis 2024 hat Hikvision Partnerschaften mit über 30 Nichtregierungsorganisationen geschlossen. Zu den bemerkenswerten Maßnahmen zählen die Verbesserung des Brandschutzes an der Lanxi-Brücke, einer alten Holzbrücke aus dem Jahr 1574, und die Modernisierung des Überwachungssystems im Kariega Game Reserve in Südafrika.

Verbesserung der Zuverlässigkeit der Cybersicherheit und des Datenschutzes

Hikvision legt konsequent größten Wert auf Cybersicherheit und Datenschutz. Dieses Engagement wurde durch renommierte Zertifizierungen anerkannt, darunter ISO 27017, ISO 27018, DCMM und IEC 62443-4-1.

Darüber hinaus legt Hikvision großen Wert auf Qualifikationen und Schulungen. Im Jahr 2024 hat Hikvision 26 Kurse zum Thema Cybersicherheit eingeführt und 171 Schulungen durchgeführt, wobei eine Mitarbeiterbeteiligung von 100 % erreicht wurde. Hikvision fördert auch die nächste Generation von Talenten, indem es den ersten Hackathon auf der ISE 2025 in Barcelona unterstützt.

Bekämpfung des Klimawandels mit Strategien zur Reduzierung der CO₂-Emissionen

Hikvision integriert Dekarbonisierungsstrategien in seine Unternehmensrichtlinien und entwickelt einen kohlenstoffneutralen Geschäftsplan, der sich auf kohlenstoffarme Produkte, intelligente Fertigung, umweltfreundliche Betriebsabläufe und digitale Transformation konzentriert.

Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen die Carbon Footprint Verification (CO2-Bilanzprüfung) für 103 Modelle von Hikvision und die weltweit erste Zertifizierung für den Carbon Footprint of Product Process (CO2-Fußabdruck von Produktprozessen) durch Bureau Veritas. 16 LED-Displays von Hikvision erhielten die Zertifizierung Green Product Mark (Umweltzeichen) vom TÜV Rheinland und sind damit die ersten in der LED-Display-Branche, die diese Auszeichnung erhalten haben.

Hikvision engagiert sich weiterhin für Nachhaltigkeit und schafft damit eine solide Grundlage für einen stabilen Geschäftsbetrieb und gemeinsame Werte. Mit kontinuierlichen Initiativen streben wir nach einer besseren Zukunft.

