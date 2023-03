Fürstentum Liechtenstein

Die EU nominiert "digihub.li" als Liechtensteiner European Digital Innovation Hub

Vaduz (ots)

Die EU hat die Evaluierungsergebnisse der letzten European Digital Innovation Hub Ausschreibung bekannt gegeben. Drei Projekte aus Liechtenstein haben ihre Bewerbungen eingereicht und zwei davon konnten die hohen Standards und Anforderungen der EU erfüllen. Das innovative Konzept von "digihub.li" hat die EU-Experten und unabhängige Auswahlkommission überzeugt und erhielt die EU-Fördernominierung. Für Liechtenstein bedeutet das ein weiterer Schritt in Richtung digitaler Zukunft.

Mit einem europaweiten Netzwerk an Digital Innovation Hubs (EDIH) will die EU-Kommission die digitale Transformation der europäischen Wirtschaft, des Tourismus und der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Zudem sollen die digitalen Kompetenzen der Bevölkerung gefördert werden. Durch die Teilnahme an den europäischen Digitalisierungsprogrammen kann Liechtenstein nun auch von diesem Netzwerk profitieren und die eigenen Stärken einbringen.

Der von der EU-Kommission nominierte liechtensteinische EDIH digihub.li hat die thematischen Schwerpunkte Blockchain, Token Ökonomie in Verbindung mit nachhaltigen und regenerativen Geschäftsmodellen gewählt und bietet vier Kerndienstleistungen an: ein Innovationsökosystem, um KMU und die öffentliche Verwaltung bei der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen zu unterstützen; die Förderung der digitalen Kompetenzen bei Angestellten von KMUs und der Verwaltung sowie der Bevölkerung; das persönliche Coaching von Projekten zur digitalen Transformation; die Bereitstellung von Innovationsräumen für Startups, KMU und Investoren, um digitale Geschäftsmodelle aufzubauen und zu skalieren.

Der Liechtensteiner Landtag hat im November 2022 das Budget für den liechtensteinischen EDIH beschlossen. Nach der Bekanntgabe der Entscheidung der EU-Kommission müssen die Mittel nun dem konkreten Innovation Hub mittels Finanzbeschluss zugewiesen werden. Der offizielle Start des EDIH wird nach Abschluss aller Formalitäten im zweiten Quartal 2023 erwartet.