Kunstmuseum St.Gallen: Abendöffnung neu am Donnerstag

St. Gallen. Das Kunstmuseum St.Gallen ändert ab dem 1. März seine Öffnungszeiten: Bisher war es mittwochabends für Besuchende zugänglich, neu hat es am Donnerstag seine Türen länger als an den anderen Wochentagen, nämlich bis 20 Uhr, geöffnet. Wie bisher bleibt das Museum am Montag geschlossen und dienstags bis sonntags ist es dem Publikum weiterhin zwischen 10 und 17 Uhr zugänglich.

Öffnungszeiten Kunstmuseum St.Gallen ab 1. März

Montag Geschlossen

Dienstag 10–17 Uhr

Mittwoch 10–17 Uhr

Donnerstag 10–20 Uhr

Freitag 10–17 Uhr

Samstag 10–17 Uhr

Sonntag 10–17 Uhr

