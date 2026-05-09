bexio ag

Des e-mails d'hameçonnage sont actuellement en circulation.

Rapperswil (ots)

Rapperswil-Jona, le 9 mai 2026 - Des e-mails provenant d'expéditeurs inconnus et usurpant le nom de bexio circulent actuellement. Cette tentative de fraude vise à obtenir les identifiants de connexion des clients via des sites web externes contrefaits, sans aucun lien avec bexio. Les systèmes de bexio n'ont pas été compromis.

Des inconnus envoient actuellement de faux e-mails au nom de bexio, redirigeant les destinataires vers des sites web d'apparence authentique, mais sans aucun lien avec bexio. Sur ces sites, les utilisateurs sont invités à saisir leurs identifiants de connexion. Grâce aux identifiants ainsi obtenus, les auteurs de ces attaques de phishing ont, dans certains cas, réussi à accéder à des comptes clients, à modifier les numéros IBAN sur des factures ou à consulter des données d'adresse. Les systèmes et l'infrastructure de bexio n'ont pas été compromis. Tous les clients de bexio ont été informés et bexio est en contact direct avec les personnes concernées.

"Nous regrettons profondément les désagréments causés aux personnes concernées", déclare Markus Naef, CEO de bexio. " Nous accompagnons activement chacune d'elles afin de faire le point sur la situation et d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités. La sécurité des données de nos clients est notre priorité absolue."

L'authentification à deux facteurs, jusqu'à présent proposée en option aux clients, devient désormais obligatoire chez bexio.

Les e-mails de phishing n'ont aucun lien avec bexio

Ces e-mails frauduleux ne sont pas envoyés par bexio.

Les adresses e-mail utilisées par des inconnus ne proviennent pas de bexio. Aucune donnée client n'a été divulguée. Ces e-mails de phishing sont envoyés de manière aléatoire.

Comment distinguer les véritables messages de bexio des faux messages

Il est souvent possible de reconnaître les faux messages aux liens qu'ils contiennent, lesquels renvoient vers des sites Internet sans aucun lien avec bexio.

Une page d'information centrale de bexio explique en détail comment distinguer les messages authentiques des tentatives de phishing.

Que fait bexio pour lutter contre ce phénomène

bexio a signalé l'attaque de phishing à l'Office fédéral de la cybersécurité (BACS) ainsi qu'au PFPDT. Le BACS informe l'hébergeur et le registraire concernés afin de bloquer le site web ou le domaine, et alerte également les fournisseurs de listes de blocage. S'il s'agit d'un domaine .ch ou .swiss, le BACS peut bloquer directement le site.

L'authentification à deux facteurs, jusqu'à présent optionnelle pour les clients de bexio, devient désormais obligatoire. Afin d'accompagner au mieux les utilisateurs dans la mise en place de cette nouvelle mesure, les capacités du service d'assistance de bexio ont été soutenues à court terme.

Dans le cadre d'une mesure de sécurité éprouvée, bexio informe déjà automatiquement les titulaires de compte lorsqu'une modification importante - telle qu'un changement d'IBAN - est effectuée dans le système.

Comment se protéger contre les attaques de phishing

Il est recommandé de ne pas cliquer sur les liens ni d'ouvrir les pièces jointes suspectes contenus dans les e-mails.

En cas de doute, les clients doivent contacter directement le service client de bexio afin de vérifier l'authenticité du message reçu.

Que faire si des données client ont été divulguées involontairement

Les clients ayant communiqué leur mot de passe doivent le modifier immédiatement sur tous les services où ils l'utilisent. Il est essentiel d'utiliser un mot de passe unique et robuste pour chaque service en ligne.

Si un mot de passe de messagerie a été compromis, il convient également de réinitialiser les mots de passe de tous les services web associés à ce compte.

En cas de préjudice financier ou de divulgation involontaire de données personnelles, l'Office fédéral de la cybersécurité (BACS) recommande de déposer une plainte auprès de la police locale. Le site Suisse ePolice recense les postes de police situés à proximité.

À titre préventif, bexio recommande également à tous ses clients de vérifier régulièrement les numéros IBAN enregistrés de leurs fournisseurs ainsi que leurs propres projets de factures.

Contact pour les clients: bexio-Support

Sur bexio

bexio est le principal logiciel de gestion d'entreprise cloud pour les PME en Suisse. Il s'agit d'une solution globale intégrée, conçue pour une gestion simple et efficace de l'entreprise.

Elle répond aux défis quotidiens des petites entreprises, des indépendants et des freelances en regroupant de manière transparente l'ensemble des fonctions essentielles de la gestion quotidienne sur une plateforme unique et tout-en-un.

Avec bexio, les entreprises numérisent et automatisent leurs processus grâce à l'IA, gagnent un temps précieux et peuvent se concentrer pleinement sur ce qui fait réellement avancer leur activité. bexio met également en relation les entreprises et leurs fiduciaires. Sur la base des données actuelles de l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une base solide pour fournir des conseils spécialisés et des recommandations stratégiques, afin d'aider leurs clients à définir leurs priorités, évaluer les risques et saisir les opportunités au bon moment.

Plus de 100 000 clients font confiance à la qualité suisse, à la sécurité et à l'innovation de bexio, une solution qui évolue au rythme de chaque entreprise. bexio est une filiale à 100 % de la Mobilière.