bexio ag

100'000 PME suisses font confiance à bexio pour leur gestion administrative

Rapperswil (ots)

Le logiciel de gestion suisse bexio compte désormais plus de 100'000 clients. L'entreprise consolide ainsi sa position de leader du marché et soutient la transformation numérique qui progresse à grands pas des petites et moyennes entreprises en Suisse.

Derrière ce chiffre, ce sont 100'000 entrepreneurs qui ont fait basculer leurs tâches administratives quotidiennes dans le cloud. Pour bexio, ce succès reflète la confirmation d'une vision: celle d'une administration qui s'effectue en arrière-plan et sans effort. "Nous célébrons aujourd'hui 100'000 entrepreneurs qui font avancer avec nous la numérisation de la Suisse", déclare Markus Naef, CEO de bexio. "Les entrepreneurs ne devraient pas perdre leur temps avec la paperasse, mais l'investir dans ce qui les anime: leur métier, leurs projets et leurs clients."

L'innovation portée par l'IA au service du quotidien

Pour continuer à gagner en efficacité, bexio investit dans le développement de sa plateforme. Avec le lancement des nouveaux packages dès mars 2026, l'intelligence artificielle (IA) s'impose comme priorité stratégique. "Le seuil des 100'000 clients nous confirme que ce sont les solutions simples et transparentes qui font la différence", note Claudio Beltrametti, Chief Product Officer (CPO). "Notre extraction IA améliorée est d'ores et déjà disponible dans les nouveaux abonnements. Avec bexio Intelligence, nous irons encore plus loin et offrirons aux PME des fonctionnalités IA avancées."

Ancrage local et fiabilité éprouvée

Tout en accélérant sur le plan technologique, bexio conserve ses atouts fondamentaux. En tant que solution tout-en-un, bexio connecte directement les entreprises à plus de 7'000 partenaires fiduciaires ainsi qu'aux banques et aux autorités. "Si autant d'entreprises nous font confiance aujourd'hui, c'est grâce à notre travail quotidien pour répondre aux besoins des PME et à notre ancrage local", souligne Franziska Iselin, Chief Operating Officer (COO). "Nous préparons l'avenir avec l'IA, mais nos racines suisses restent essentielles. Nous continuons à miser sans compromis sur une sécurité des données maximale dans des centres de données suisses certifiés et sur un support local et personnalisé, qui parle la langue de nos clients."

A propos de bexio

bexio est le logiciel de gestion cloud de référence pour les PME suisses: une solution complète et intégrée pour une gestion d'entreprise simple et performante. Conçue pour répondre aux défis les plus courants des petites entreprises, des indépendants et des freelances, elle réunit en une seule plateforme intuitive tous les outils nécessaires au quotidien. Avec bexio, les entreprises digitalisent et automatisent leurs processus en s'appuyant sur l'IA; elles gagnent ainsi un temps précieux et peuvent se concentrer pleinement sur le développement de leur activité. bexio réunit les entreprises et leurs fiduciaires. Sur la base de leurs chiffres actuels, celles-ci bénéficient de conseils spécialisés approfondis et de recommandations stratégiques claires, qui les aident à définir leurs priorités, à évaluer les risques et à saisir les opportunités au bon moment. Plus de 100'000 clients font confiance à la qualité suisse éprouvée, à la sécurité et à la capacité d'innovation de bexio, une solution qui grandit avec chaque entreprise.

bexio est une filiale à part entière de la Mobilière.