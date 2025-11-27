bexio ag

bexio Cockpit: désormais ouvert à tous

Bild-Infos

Download

Rapperswil (ots)

Les fiduciaires peuvent désormais gérer tous leurs clients de manière claire et efficace dans un seul espace, indépendamment du logiciel utilisé.

bexio AG, fournisseur leader de logiciels de gestion pour les PME suisses, intègre une fonctionnalité centrale à son bexio Cockpit éprouvé. Les fiduciaires peuvent désormais gérer tous leurs clients de manière claire et efficace dans un seul espace, qu'ils utilisent bexio ou un autre logiciel. bexio Cockpit devient ainsi le centre de contrôle de la fiduciaire moderne.

"Avec l'extension du bexio Cockpit à l'ensemble de la clientèle, nous envoyons un signal clair au secteur fiduciaire: nous rendons la collaboration avec les clients encore plus simple et plus optimale, quel que soit le logiciel utilisé", déclare Claudio Beltrametti, Chief Product Officer. Avec cette innovation, bexio propose une vision exhaustive de l'ensemble du portefeuille clients, qu'il dispose d'un compte bexio ou qu'il utilise un logiciel tiers. Les fiduciaires bénéficient d'un gain de temps, car ils n'ont plus besoin de passer d'un système à un autre. Les processus, les délais et les étapes de travail peuvent être traités de manière uniforme pour tous les clients, qu'ils soient clients bexio ou non. Cela accroît l'efficacité, réduit les erreurs et facilite la collaboration au sein de l'équipe.

Tous les clients sont clairement regroupés, ce qui permet aux fiduciaires de travailler plus rapidement et d'avoir une vue d'ensemble immédiate. Tous les avantages en un coup d'oeil:

Organisation numérique du travail: les modèles de processus offrent la possibilité de gérer les tâches répétitives et les délais de manière uniforme. Cela accélère les tâches routinières et favorise la dynamique d'équipe.

les modèles de processus offrent la possibilité de gérer les tâches répétitives et les délais de manière uniforme. Cela accélère les tâches routinières et favorise la dynamique d'équipe. Efficacité: les changements de système sont éliminés, les doublons sont évités. L'organisation du travail dans bexio Cockpit est structurée de manière à optimiser la productivité.

les changements de système sont éliminés, les doublons sont évités. L'organisation du travail dans bexio Cockpit est structurée de manière à optimiser la productivité. Décisions éclairées: les indicateurs financiers pertinents sont directement accessibles, si disponibles. Cette démarche permet aux fiduciaires de fournir des conseils plus rapides et de manière plus ciblée à leur clientèle.

La nouvelle fonctionnalité est désormais disponible dans bexio Cockpit. Les clients, déjà enregistrés au préalable, sont automatiquement transférés et d'autres contacts peuvent être ajoutés, en toute simplicité. Pour plus d'informations sur bexio Cockpit, rendez-vous sur: www.bexio.com/cockpit